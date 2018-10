映画『ヴェノム』とUVERworld“GOOD and EVIL”のコラボレーションPVが公開された。『ヴェノム』日本語吹き替え版の主題歌として新曲“GOOD and EVIL”を提供しているUVERworld。コラボレーションPVは『ヴェノム』の映像と、昨年12月に神奈川・横浜アリーナで行なわれたUVERworldのライブ『男祭りVS女祭り』の映像を使用したもの。日本版主題歌の発表時、作詞を担当したTAKUYA∞(Vo,Programming)は、「スパイダーマンも大好きでマーベル作品をずっと見てきていたので、決まったときはすごく嬉しかったです」とのコメントを発表している。“GOOD and EVIL”を収めたシングルは11月7日にリリース。11月2日から公開される『ヴェノム』は、マーベルコミックのキャラクターで、スパイダーマンの敵役であるヴェノムを描いた作品。正義感あふれるジャーナリストのエディ・ブロックが「人体実験を行なっている」という噂のライフ財団に取材を試みるが、人体実験の被験者と接触したことで地球外生命体・シンビオートに寄生されてしまう、というあらすじとなる。エディ役にトム・ハーディ、エディの恋人アン・ウェイング役にミシェル・ウィリアムズがキャスティングされている。日本語吹き替え版の声優陣には、ヴェノム役の中村獅童をはじめ、中川翔子、諏訪部順一らが名を連ねている。