°ð³À¸ãÏº¡ßÍ×½á¡ß¾¡ÃÏÎÃ¤ÎAmazon¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþBTH¡Ù12·îÇÛ¿®¡¡Áðù¬¹ä¤âÅÐ¾ì
¡ØÅìµþBTH¡ÁTOKYO BLOOD TYPE HOUSE¡Á¡Ù¤¬12·î7Æü¤«¤éAmazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û
Á´10ÏÃ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþBTH¡ÁTOKYO BLOOD TYPE HOUSE¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡Ö·ì±Õ·¿¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡£IT²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¢À°ÂÎ»Õ¡¢²Ö²°¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡Ö4¿ÍÌÜ¤ÎÆþµï´õË¾¼Ô¡×¤¬Ë¬¤ì¡¢·ì±Õ·¿¤Ë¤ª¤±¤ëÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤ä¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëO·¿¤ÎIT²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦¥´¥í¡¼Ìò¤ò°ð³À¸ãÏº¡¢A·¿¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¡¦¥¸¥å¥óÌò¤òÍ×½á¡¢AB·¿¤Î²Ö²°¡¦¥ê¥ç¥¦Ìò¤ò¾¡ÃÏÎÃ¤¬±é¤¸¤ë¡£³Æ²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö4¿ÍÌÜ¤ÎÆþµï´õË¾¼Ô¡×¤Ë¤ÏÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡ÊPrizmaX¡Ë¡¢ÃÅÌª¡¢¿åÅè¥Ò¥í¡¢³§Àî±î»þ¡ÊÂç¿Í·×²è¡Ë¡¢ÉÈ»ÒÇ½¼ý¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¯¿Æ»Ò¡¢º¬ËÜ½¡»Ò¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¡ÊANZENÌ¡ºÍ¡Ë¡¢Áðù¬¹ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Áðù¬¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Î10ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÃæÂ¼ÂÀÞ«¤Èº¢°ÂÍ´ÎÉ¡¢Áí¹ç±é½Ð¤ò¹©Æ£¹ÀÇ·¡¢´ë²è¤òÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬Ì³¤á¤¿¡£µÓËÜ¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¡¢µÈ°æ»°Æà»Ò¡¢»³ÅÄÇ½Î¶¡¢ÃÝÂ¼Éð»Ê¡¢Ê¡ÅÄÂîÌé¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
Amazon Prime Video¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°ð³À¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤ËÁð¤Ê¤®¤¯¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤È°ì½ï¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Í×¤Ï¡ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹ÊÂ¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¾¡ÃÏ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»£±Æ¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ä¤ì¤ì¤Ð¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon Prime Video¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î»ù¶ÌÎ´»Ö¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ð³À¸ãÏº»á¤ò»Ï¤á¡¢Í×½á»á¡¢¾¡ÃÏÎÃ»á¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Prime Video¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¡£³ÆÏÃ¤Ë½Ð±éÇä¤ë¥²¥¹¥È¤Î»Ñ¤ä¡¢Í×±é¤¸¤ë¥¸¥å¥ó¤¬¡Ö¤ª¤ª¡¢¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¡¢°ð³À±é¤¸¤ë¥´¥í¡¼¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÌÌÀÜ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ð³À¸ãÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤ËÁð¤Ê¤®¤¯¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤È°ì½ï¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡È¼êºî¤ê¡É¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í×½á¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹ÊÂ¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Â¿·¤Ê´ë²è¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¡ÃÏÎÃ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»£±Æ¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ä¤ì¤ì¤Ð¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ù¶ÌÎ´»Ö¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ð³À¸ãÏº»á¤ò»Ï¤á¡¢Í×½á»á¡¢¾¡ÃÏÎÃ»á¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Prime Video¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë·ì±Õ·¿¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤´¼«¿È¤Î·ì±Õ·¿¤È¤âÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û
Á´10ÏÃ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþBTH¡ÁTOKYO BLOOD TYPE HOUSE¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡Ö·ì±Õ·¿¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡£IT²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¢À°ÂÎ»Õ¡¢²Ö²°¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡Ö4¿ÍÌÜ¤ÎÆþµï´õË¾¼Ô¡×¤¬Ë¬¤ì¡¢·ì±Õ·¿¤Ë¤ª¤±¤ëÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤ä¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëO·¿¤ÎIT²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦¥´¥í¡¼Ìò¤ò°ð³À¸ãÏº¡¢A·¿¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¡¦¥¸¥å¥óÌò¤òÍ×½á¡¢AB·¿¤Î²Ö²°¡¦¥ê¥ç¥¦Ìò¤ò¾¡ÃÏÎÃ¤¬±é¤¸¤ë¡£³Æ²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö4¿ÍÌÜ¤ÎÆþµï´õË¾¼Ô¡×¤Ë¤ÏÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡ÊPrizmaX¡Ë¡¢ÃÅÌª¡¢¿åÅè¥Ò¥í¡¢³§Àî±î»þ¡ÊÂç¿Í·×²è¡Ë¡¢ÉÈ»ÒÇ½¼ý¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¯¿Æ»Ò¡¢º¬ËÜ½¡»Ò¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¡ÊANZENÌ¡ºÍ¡Ë¡¢Áðù¬¹ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Áðù¬¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Î10ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÃæÂ¼ÂÀÞ«¤Èº¢°ÂÍ´ÎÉ¡¢Áí¹ç±é½Ð¤ò¹©Æ£¹ÀÇ·¡¢´ë²è¤òÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬Ì³¤á¤¿¡£µÓËÜ¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¡¢µÈ°æ»°Æà»Ò¡¢»³ÅÄÇ½Î¶¡¢ÃÝÂ¼Éð»Ê¡¢Ê¡ÅÄÂîÌé¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
Amazon Prime Video¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°ð³À¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤ËÁð¤Ê¤®¤¯¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤È°ì½ï¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Í×¤Ï¡ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹ÊÂ¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¾¡ÃÏ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»£±Æ¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ä¤ì¤ì¤Ð¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon Prime Video¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î»ù¶ÌÎ´»Ö¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ð³À¸ãÏº»á¤ò»Ï¤á¡¢Í×½á»á¡¢¾¡ÃÏÎÃ»á¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Prime Video¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¡£³ÆÏÃ¤Ë½Ð±éÇä¤ë¥²¥¹¥È¤Î»Ñ¤ä¡¢Í×±é¤¸¤ë¥¸¥å¥ó¤¬¡Ö¤ª¤ª¡¢¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¡¢°ð³À±é¤¸¤ë¥´¥í¡¼¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÌÌÀÜ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ð³À¸ãÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤ËÁð¤Ê¤®¤¯¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤È°ì½ï¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡È¼êºî¤ê¡É¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í×½á¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹ÊÂ¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Â¿·¤Ê´ë²è¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¡ÃÏÎÃ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»£±Æ¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ä¤ì¤ì¤Ð¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ù¶ÌÎ´»Ö¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ð³À¸ãÏº»á¤ò»Ï¤á¡¢Í×½á»á¡¢¾¡ÃÏÎÃ»á¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Prime Video¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë·ì±Õ·¿¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤´¼«¿È¤Î·ì±Õ·¿¤È¤âÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£