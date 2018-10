『ハリー・ポッター』魔法ワールドアンバサダーを務める桐谷美玲と、『ファンタスティック・ビースト』アンバサダーを務める芦田愛菜が1分で「ファンタビ」の魅力を語る2種類の特別映像が解禁となった。

主演のエディ・レッドメインをはじめ、ジュード・ロウ、キャサリン・ウォーターストン、アリソン・スドル、ダン・フォグラーの来日が決定している映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』。

小学生時代に「ハリー・ポッター」を読んで以来、魔法ワールドの魅力にどっぷりとハマってしまい、小説の全巻読破は勿論、映画はすべて映画館で観賞しているほか、USJのハリポタエリアもプライベートで訪れるなど、筋金入りの「ハリポタ」&「ファンタビ」ファンの桐谷は「たくさんの魔法が出てきて本当に楽しかった!」と “ファンタビ”についてコメント。

シャイで人見知りでありながらもキリリとした表情で魔法を使ったり、時折見せるチャーミングなはにかんだ笑顔を見せる主人公ニュートについて「ファンタビの魅力はやっぱり主人公ニュート・スキャマンダー」と力説。

さらに、「あのホグワーツ魔法学校出身で沢山の魔法動物をかわいがるところがとっても素敵!」「とってもシャイで人見知りなところも良い!」「そんな彼が世界を救うために魔法を使って戦うとき少し顔つきが変わるんです!そこが本当にかっこいいんです!」と、女子ならではの目線でニュートの3つの魅力を明かしている。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

