テレビドラマ「ブラックリスト」のトム・キーン役で知られるライアン・エッゴールド主演の新医療ドラマ「ニュー・アムステルダム(原題) / New Amsterdam」に追加で9エピソードがオーダーされ、22エピソードのフルシーズン製作が決まったと The Wrap などが報じた。

同ドラマは、リック・マンハイマー医師の回想録「トゥエルヴ・ペイシェンツ:ライフ&デス・アット・ベルヴュー・ホスピタル」を基にした作品。新任の病院長マックス・ホランダー(ライアン)が、型破りなアプローチで病院の立て直しを図るというストーリー。彼が、エボラ患者、ライカーズ島の囚人、そしてアメリカ大統領を同じ屋根の下で治療できる世界唯一の病院としての過去の栄光を取り戻すことを固く決意し、患者を第一に考えながら病院の官僚制度に立ち向かう。

NBCエンターテインメントのリサ・カッツとトレイシー・パコスタは、「ニュー・アムステルダム(原題)」は視聴者が共感できるシリーズだと言い、NBCのブランド力である「ポジティブで、感情的で、素晴らしい物語性」の芯を捉えた作品だとコメントしている。

タイムスロットが大人気ドラマ「THIS IS US 36歳、これから」の後というのも手伝ったようで、第1エピソードの視聴率はかなりよかったとのこと。翌週は少々下がったものの、3週目はMLBのヤンキース対レッドソックス戦の裏にもかかわらず健闘したようだ。次週はネイサン・フィリオン主演の新ドラマ「ザ・ルーキー(原題) / The Rookie」が同じ時間帯でスタートするため、数字が注目されている。

ライアンのほかに、「ドクター・フー」のフリーマ・アジェマン、「ザ・ラストシップ」のジョッコ・シムズ、「THIS IS US 36歳、これから」のジャネット・モンゴメリー、「救命医ハンク セレブ診療ファイル」のタイラー・ラビーン、映画『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』でアズマを演じたアヌパム・カーらが出演している。(澤田理沙)