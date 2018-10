iOS/Android向けアプリ『 ポケモンGO 』の公式Twitterアカウントは、ゲーム内にシンオウ地方のポケモンが実装されたことを発表しました。ゲーム内では既に、「ナエトル」や「ヒコザル」、「ポッチャマ」といったシンオウ地方のポケモンが目撃されているうえ、今後数週間に亘って続々とシンオウ地方のポケモンが追加されていく予定です。また、「ポケモンボックスアップグレード」で増やすことのできる持てるポケモンの上限をさらに引き上げるなど、従来のシステムもパワーアップされるとのこと。さらに、シンオウ地方のポケモンに関する最新映像も公開。イーブイの進化系である「グレイシア」や「リーフィア」、人気ポケモンである「ルカリオ」に「ガブリアス」、さらには伝説ポケモンである「ギラティナ」などのポケモンが映像内で紹介されています。ぜひご覧ください。『ポケモンGO』は、好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。(C)2018 Niantic, Inc. (C)2018 Pokémon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.