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KILLING by Shinya Tsukamoto. Brutal fable about the Samurai as weapon- the purpose of the sword. Of a piece-thematically- with his punk Tetsuos. pic.twitter.com/4NIGOVVst5
— Guillermo del Toro (@RealGDT) 2018Ç¯10·î8Æü
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(C)SHINYA TSUKAMOTO¡¿KAIJYU THEATER
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