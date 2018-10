タイヤブランドのダンロップによる短編プロモーションアニメーション「ROAD TO YOU 〜星降る丘の約束〜」が、YouTubeで公開された(https://youtu.be/JslkbEzI_b4)。

「ROAD TO YOU」は、スタッドレスタイヤ「WINTER MAXX 02」のプロモーションとして制作されているアニメシリーズ。2017年には、カップル、親子、仕事仲間が、それぞれの思いを伝える姿を描いた第1弾「ROAD TO YOU 〜君へと続く道〜」が公開された。第2弾「星降る丘の約束」では、冬の北海道を舞台に、20歳の誕生日を迎えた柊ゆいとその母親、妻と娘を残して天国に旅立った父親たち、親子3人の絆が描かれている。

キャストは、「魔法少女まどか☆マギカ」で鹿目まどか役を務めた悠木碧がゆい、同作で 暁美ほむら役を担当した斎藤千和が母親の深雪を演じる。また「僕のヒーローアカデミア」の岡本信彦が父親の悠人役、「美男高校地球防衛部HAPPY KISS!」の下鶴直幸がニュース番組のキャスター役を担当している。

アニメーション制作は「機動戦士ガンダム」「ラブライブ!」で知られるサンライズが手がけており、監督は「革命機ヴァルヴレイヴ」「機動戦士ガンダム サンダーボルト」の松尾衡、キャラクター原案はスタジオジブリ出身のやぼみ、キャラクターデザインと作画監督は田村瑛美が務めた。音楽を担当するシンガーソングライターの須田景凪は、前作に引き続き、今作の主題歌「レソロジカ」も提供している。