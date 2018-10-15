高杉真宙が歯科技工士役に 映画『笑顔の向こうに』来年2月公開
映画『笑顔の向こうに』が2019年2月に全国のイオンシネマで公開される。
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公益法社団法人日本歯科医師会の全面協力もと制作された同作は、歯科医療の現場を舞台に若者たちの成長を描いた作品。主人公の歯科技工士・大地役を初の歯科技工士役となる高杉真宙、大地の幼なじみで新人歯科衛生士・真夏役を安田聖愛が演じる。
共演者は辻本祐樹、西方凌、濱田英里、ayanonono、木村祐一、池田鉄洋、佐藤藍子、聡太郎、阿部祐二、善知鳥いお、中村昌也、阿部桃子、大出俊、熊切あさ美、藤田朋子、丹古母鬼馬二、大平サブロー、児島美ゆき、中山秀征、秋吉久美子、松原千恵子。監督は同作が初長編作となる榎本二郎が務めた。主題歌はHANDSIGNの“ふたりのサイン”。
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公益法社団法人日本歯科医師会の全面協力もと制作された同作は、歯科医療の現場を舞台に若者たちの成長を描いた作品。主人公の歯科技工士・大地役を初の歯科技工士役となる高杉真宙、大地の幼なじみで新人歯科衛生士・真夏役を安田聖愛が演じる。
共演者は辻本祐樹、西方凌、濱田英里、ayanonono、木村祐一、池田鉄洋、佐藤藍子、聡太郎、阿部祐二、善知鳥いお、中村昌也、阿部桃子、大出俊、熊切あさ美、藤田朋子、丹古母鬼馬二、大平サブロー、児島美ゆき、中山秀征、秋吉久美子、松原千恵子。監督は同作が初長編作となる榎本二郎が務めた。主題歌はHANDSIGNの“ふたりのサイン”。