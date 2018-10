【AFP=時事】(写真追加)英 王室 は15日、 ヘンリー王子 (Prince Harry)の妻メーガン妃(Meghan, Duchess of Sussex)が来年春に第一子を出産予定であると発表した。2人の公邸であるケンジントン宮殿(Kensington Palace)は、「サセックス公爵殿下(His Royal Highness The Duke of Sussex)とサセックス公爵妃殿下(Her Royal Highness The Duchess of Sussex)は、2019年春に出産予定であると発表できることを非常に喜ばしく思っている」と発表した。【翻訳編集】AFPBB News