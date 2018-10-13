¥¯¥»¤¬¥¹¥´¤¤¡ªµÞÁýÃæ¤Îºë¶ÌG·Ï¥é¡¼¥á¥ó¿·Å¹3Áª
ÂÀÌÍ¡¢Ì£Ç»¤¤¤á¡¢¥â¥ä¥·¤Î»³¡Ä¥Õ¥ê¡¼¥¯Â¿¿ô¤ÎG·Ï¤¬ºë¶Ì¤ËÁý¿£Ãæ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤Î3¸®¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤¢¤ÎÌ¾Å¹¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÍ¤Î»õ±þ¤¨¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¤é¡¼¤á¤ó¡ÊÁ´¥Þ¥·¡Ë700±ß¡ÜÆÚ1Ëç50±ß
¢£ ¡ÖÏµ±ì¡×¤¬·«¤ê½Ð¤¹ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ÎG·Ï¡ÖRAMEN NOROSHIÅìÂçµÜÅ¹¡×
¸©ÆâÍ¿ô¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖÏµ±ì¡×¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëG·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¡×¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¶¶ËÜ·ÅÅ¹Ä¹¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æºî¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ì£¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¶¦¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê½ÐÍè±É¤¨¡£¿Íµ¤¤Î¡Ö½Á¤Ê¤·¡×750±ß¤Ï¡Ü50±ß¤Ç¥«¥ì¡¼¤Ø¤ÎÌ£ÊÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¤é¡¼¤á¤ó¡ÊÁ´¥Þ¥·¡Ë¡×700±ß¡ÜÆÚ1Ëç50±ß¡£ÆÚ¹ü¤Ë·Ü¥¬¥é¤Î»ÝÌ£¤ò²Ã¤¨¡¢¥«¥Í¥·¾ßÌý¤Ç¥¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤¿¥¹¡¼¥×¡£ÅöÆüÂÇ¤Á¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ë¤â¤è¤¯Íí¤ß¡¢¹ë²÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥ë¤ÏÌÂ¤ï¤ºÁ´¥Þ¥·¤Ç¤¤¤³¤¦¡£
»õ±þ¤¨¤ÎÀ¨¤¤ÌÍ¤Ï¡¢°µ±ä¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÌÍÀ¸ÃÏ¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥´¥ï¥´¥ï¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£RAMEN NOROSHIÅìÂçµÜÅ¹¡¡½»½ê¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÅìÂçµÜ4-17-18¡¡ÅÅÏÃ¡§¤Ê¤·¡¡»þ´Ö¡§11:30¡Á14:00¡¢18:00¡Á22:30¡ÊLO22:20¡Ë¡¢Æü¤Ï11:30¡Á16:00¡ÊLO¡Ë¡¡µÙ¤ß¡§·î¡¡ÀÊ¿ô¡§9ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ß¡Ë¡¡¥¿¥Ð¥³¡§¶Ø±ì¡¡Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢£ ÆÚ¤Î»ÝÌ£¤¬¶¯¤¤¥é¥¤¥È¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¡Ö¤Ó¤ó¤Ó¤óÆÚ¡×
G·Ï¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬¡¢ÉÙ»Î¸«»ÔÄáÀ¥¤«¤é¡Ö¥¤¥Þ¥¤Äë¹ñ¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡£Å¹¼ç¤ÏÄ«²âÂæ¤Î¡Ö¥â¥Ã¥³¥êÆÚ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Ã£¿Í¡£¿·¤¿¤Ë¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£ÆÚ¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤È´ÅÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¤Ï¡Ö¥Í¥®¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡ÊÊÂ¡Ë¡×¡Ê¥ä¥µ¥¤¤Á¤ç¤¤Áý¤·¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦¥¢¥Ö¥é¡Ë880±ß¡£¼«²ÈÀ½¤Î¶ËÂÀÌÍ¤Ï³ú¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¡£¤ªÌóÂ«¤Î¥ä¥µ¥¤¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥¢¥Ö¥é¤ÎÌµÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸üÀÚ¤ê¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤âÂ¸ºß´¶ËþÅÀ¡£ÆÃ¤Ë»ÝÌ£¤ò»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤ËÌåÀä¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢£¤Ó¤ó¤Ó¤óÆÚ¡¡½»½ê¡§¸ÍÅÄ»Ô¿·Á¾1021¡¡ÅÅÏÃ¡§¤Ê¤·¡¡»þ´Ö¡§11:30¡Á14:30¡¢18:00¡Á22:00¡Ê³ÆLO¡Ë¡¡µÙ¤ß¡§²Ð¡¡ÀÊ¿ô¡§20ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼12¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë8¡Ë¡¡¥¿¥Ð¥³¡§¶Ø±ì¡¡Ãó¼Ö¾ì¡§4Âæ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¢£ Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆG·Ï¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¾¸þ¡ÖÌÍ¤ä¡ûÍº¡×
ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¡ûÍº¡Ê¤Þ¤ë¤æ¤¦¡Ë¡×¤¬¡¢G·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÂçÅ¾¿È¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤âÇ»¸ü¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿¥¹¡¼¥×¤ÏÆÚ¤Î»ÝÌ£¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿ÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¡£Å¹¼ç¤ÎÃ«¾åÍº»°¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥¬¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç½¤¶È¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Þ¤¼¤½¤Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
É¬¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÁ´Áý¤·¡Ë¡×750±ß¡£¹ü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤ÉÆý²½¤µ¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤ò¾ßÌý¥À¥ì¤Ç°ú¤Äù¤á¡¢¶¯¤¤»õ±þ¤¨¤Î¶ËÂÀÌÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÇØ»é¤ÏÌ£ÉÕ¤¥¿¥¤¥×¡£Ì£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿É»Ò¹âºÚ¤¬ÊÌ»®¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Û¥í¥Û¥í¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¸ü¤µ2Ñ¶á¤¯¡£G·Ï¤ÎÌ¾Å¹¤Ç½¤¶È¤·¤¿¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¤Æù´¶¤À¡£
¢£ÌÍ¤ä¡ûÍº¡¡½»½ê¡§¹ãÁã»ÔÃæ±û1-39¡¡ÅÅÏÃ¡§048-541-1333¡¡»þ´Ö¡§11:00¡Á14:00¡ÊLO¡Ë¡¢18:00¡Á22:00¡ÊLO21:30¡Ë¡¢²Ð11:00¡Á 14:00¡ÊLO¡Ë¢¨ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¡µÙ¤ß¡§¿å¡¡ÀÊ¿ô¡§36ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼4¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë22¡¢ºÂÉß10¡Ë¡¡¥¿¥Ð¥³¡§¥é¥ó¥Á¶Ø±ì¡¡Ãó¼Ö¾ì¡§9Âæ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡ÊÅìµþ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡ÊÁ´¹ñÈÇ¡Ë¡¦¥é¡¼¥á¥óWalkerÊÔ½¸Éô¡Ë