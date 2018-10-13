駒大が１位で本大会切符 明大２年ぶり返り咲き 箱根駅伝予選会
第９５回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝来年１月２、３日）の予選会が１３日、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の２１・０９７５キロで行われた。１１枠を目指して３９校が出場し、前回９年ぶりにシード落ちした駒大が１０時間２９分５８秒で１位通過。２位は前回１４秒差でシードを逃した順大が入った。
３位は神奈川大学、前回１０年ぶりに本選出場を逃した明大は５位に入り、２年ぶりの本大会復帰を果たすなど、前回シード落ちした１０校全てが予選を通過した。
レースは、昨年１位の桜美林大・キサイサ（３年）が６キロ付近で抜け出すと、そのまま独走し１時間０分４４秒で２年連続で１位。２位に順大・塩尻和也（４年）が1時間1分２２秒で日本人1位となった。３位には国学院大・浦野雄平（３年）が入った。
シード校は、青学大、東洋大、早大、日体大、東海大、法大、城西大、拓大、帝京大、中央学院大。
◆箱根駅伝予選会結果
１位 駒大 １０時間２９分５８秒（５３年連続５３回目）
２位 順大 １０時間３６分５８秒（８年連続６０回目）
３位 神奈川大 １０時間３９分１６秒（９年連続５０回目）
４位 国学院大 １０時間４０分３８秒（３年連続１２回目）
５位 明大 １０時間４１分０６秒（２年ぶり６０回目）
６位 東京国際大 １０時間４１分１５秒（２年連続３回目）
７位 大東文化大 １０時間４２分１６秒（７年連続５０回目）
８位 中大 １０時間４２分５５秒（２年連続９２回目）
９位 国士舘大 １０時間４５分３９秒（３年連続４７回目）
１０位 山梨学院大 １０時間４６分２７秒（３３年連続３３回目）
１１位 上武大 １０時間４６分５１秒（１１年連続１１回目）
※１１位までが本大会出場
１２位 麗沢大 １０時間４８分４１秒、１３位 亜大 １０時４８分５４秒、１４位 専大 １０時間４９分２３秒
レースには各大学それぞれ最大１２人が参加。上位１０人の合計タイムで順位を決定する。記念大会の本大会は前回総合優勝の青学大など１０位までのシード校、関東インカレ成績枠の日大、予選会を突破した１１校とオープン参加の関東学生連合の計２３チームが走る。
３位は神奈川大学、前回１０年ぶりに本選出場を逃した明大は５位に入り、２年ぶりの本大会復帰を果たすなど、前回シード落ちした１０校全てが予選を通過した。
レースは、昨年１位の桜美林大・キサイサ（３年）が６キロ付近で抜け出すと、そのまま独走し１時間０分４４秒で２年連続で１位。２位に順大・塩尻和也（４年）が1時間1分２２秒で日本人1位となった。３位には国学院大・浦野雄平（３年）が入った。
シード校は、青学大、東洋大、早大、日体大、東海大、法大、城西大、拓大、帝京大、中央学院大。
◆箱根駅伝予選会結果
１位 駒大 １０時間２９分５８秒（５３年連続５３回目）
２位 順大 １０時間３６分５８秒（８年連続６０回目）
３位 神奈川大 １０時間３９分１６秒（９年連続５０回目）
４位 国学院大 １０時間４０分３８秒（３年連続１２回目）
５位 明大 １０時間４１分０６秒（２年ぶり６０回目）
６位 東京国際大 １０時間４１分１５秒（２年連続３回目）
７位 大東文化大 １０時間４２分１６秒（７年連続５０回目）
８位 中大 １０時間４２分５５秒（２年連続９２回目）
９位 国士舘大 １０時間４５分３９秒（３年連続４７回目）
１０位 山梨学院大 １０時間４６分２７秒（３３年連続３３回目）
１１位 上武大 １０時間４６分５１秒（１１年連続１１回目）
※１１位までが本大会出場
１２位 麗沢大 １０時間４８分４１秒、１３位 亜大 １０時４８分５４秒、１４位 専大 １０時間４９分２３秒
レースには各大学それぞれ最大１２人が参加。上位１０人の合計タイムで順位を決定する。記念大会の本大会は前回総合優勝の青学大など１０位までのシード校、関東インカレ成績枠の日大、予選会を突破した１１校とオープン参加の関東学生連合の計２３チームが走る。