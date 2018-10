癒しを感じる時はどんな時でしょうか? 温泉につかっている時やマッサージを受けている時など、人によって癒しを感じる時は千差万別でしょう。それでも最大公約数的に言うと、子猫・子犬、赤ちゃんなどに癒されるという人が多いのではないでしょうか。

ディズニーのアニメ映画『リロ・アンド・スティッチ』のスティッチの着ぐるみを着た幼い女の子の動画が『Twitter』で人気となっています。再生回数はすでに480万回を超え、500万回にせまる勢いです。

https://twitter.com/AmayraniDiaz_/status/1049524784176848897

「最後のほうは『モンスターズ・インク』のブーみたいね」というツイートと共に投稿された動画がこちらです。よちよち歩きなので、2才前後といったところでしょうか。まだまだ親に勝手に服を着せられるだけなので、スティッチの着ぐるみを着ているという自覚症状もないのでしょう。最後にはフードが外れて『モンスターズ・インク』のブーみたいな短めのツインテールがお目見えします。「Oh my god, she is so cute(なんて可愛いの)」という音声も聞こえます。

動画を見た人達からは、「今年のハロウィンは私もスティッチになるわ」、「子供が欲しくなるわ」、「可愛すぎる」、「信じられないくらい愛らしい」、「(可愛すぎて)死にそう」といった声が挙がっています。

まさに癒しとはこのことですね。見ているだけで気分がほっこりします。この動画を見ていると、「子供は3歳までに一生分の親孝行をする」という言葉の真実味がわかりますね。

※画像:『Twitter』より引用

