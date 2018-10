韓国の7人組グループ・BTS(防弾少年団)初のドキュメンタリー映画『Burn the Stage : the Movie』(監督:パク・ジュンス)が、11月15日に日本で公開されることが決定した。今作は、世界19都市40公演で55万人を動員したワールドツアー『2017 BTSライブ三部作 エピソード3 THE WINGS TOUR』に約300日間密着し、制作されたBTS初の映画。3月にYouTubeで配信された全8回のシリーズ作品『BTS:Burn The Stage』では描かれなかったシーンで編集されている。ポスタービジュアルも初公開。熱狂的なステージを終えた直後、メンバーがファンに向けて感謝の想いを伝えている“温かい交流”の一瞬を切り取り、デザインされている。本作は11月15日から3週間限定公開。