映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』に出演するエディ・レッドメイン、ジュード・ロウらの来日が決定した。

主役のニュートを演じたアカデミー賞受賞俳優のエディ・レッドメインや、ダンブルドア先生役を演じたイギリスを代表する名俳優ジュード・ロウ、ニュートに惹かれる魔法使いのティナ役のキャサリン・ウォーターストン、ティナの妹で美しい魔法使いのクイニー役のアリソン・スドルと、クイニーと心を通わせたパン屋を営む人間のジェイコブ役のダン・フォグラーが来日する。

来日キャンペーンは2日間にわたって都内で盛大に開催する予定で、11月21日(木)に大規模なジャパンプレミアでレッドカーペットイベントとプレミア上映が実施され、公開前夜祭となる11月22日(金)には、ファンのためのイベントとして【スペシャルファンナイト】を実施する予定だ。ファンイベントではファンからの質問にキャストが答える特別な時間も設けられる予定となっている。

前作以来、約2年ぶり4回目の来日について主演のエディ・レッドメインは「こんにちは!エディ・レッドメインです。11月に日本に行くのを楽しみにしています。今回はダンブルドア先生を連れて行きますよ!日本のみなさん、杖の準備はいいですか? 日本中に魔法をかけに行きます!」とコメントを寄せ、ジュード・ロウも「ダンブルドアです!新しい“ファンタビ”を日本に紹介できることを楽しみにしています」とコメントした。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』来日決定

日程:11月21日(水)ジャパンプレミア/11月22日(木)スペシャルファンナイト

来日キャスト:エディ・レッドメイン(ニュート役)、ジュード・ロウ(ダンブルドア役)、キャサリン・ウォーターストン(ティナ役)、アリソン・スドル(クイニー役)、ダン・フォグラー(ジェイコブ役)

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

