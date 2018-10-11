10Âå¡Á40ÂåÃË½÷¤¬Áª¤ó¤À¡É¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅÅÅ´¡É
¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡×¤¬ºÇ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅÅÅ´1°Ì¤Ë·¯Î×¡ª
¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ½ê¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡É¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëË°¤¯¤Ê¤Ãµµá¿´¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò13¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅÅÅ´¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò10ºÐ¤«¤é49ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷932Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ê²ÈÅÅ¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÌîºÚ¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö°Ê³°¤Î¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2018Ç¯1·î26Æü¡Á2·î2Æü
¡¦Ä´ººÃÏ°è¡§´ØÅìÃÏÊý¡Ê1ÅÔ6¸©¡Ë
¡¦²óÅú¿ô¡§932·ï
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á
¡¦Ç¯Âå¡§10ºÐ¡Á49ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¤ëÌ±´Ö¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò13¼Ò¡¡¢¨JR¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Ï½ü¤¯
¡ÅìÉðÅ´Æ»
¢À¾ÉðÅ´Æ»
£µþ²¦ÅÅÅ´
¤µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´
¥ÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´
¦¤æ¤ê¤«¤â¤á
§¾®ÅÄµÞÅÅÅ´
¨ÅìµþÃÏ²¼Å´
©¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»
ªÂ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë
«Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë
¬ÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»
µþÀ®ÅÅÅ´
¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅÅÅ´1°Ì¤Ï¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡×¡ª
ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¤ëÌ±´Ö¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò13¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ÊÅÅÅ´¤òÊ¹¤¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡Ê7.1¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»¡Ê6.5¡ó¡Ë¡×¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡Ê6.2¡ó¡Ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡×¤¬¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê30Âå¡¦40Âå¤òÃæ¿´¤ËºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡×¤¬¡¢10Âå¤Ç¤Ï¡ÖÅìÉðÅÅÅ´¡×¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë¹¥¤ß¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ÊÅÅÅ´¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ö¥µ¥á¥ó¡É¤ÊÅÅÅ´¤Ë¤Ï¡¢µþÀ®ÅÅÅ´¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤ÈÊÂ¤Ó¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅÅÅ´Æ±Î¨1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃË½÷¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¿¼Â¤µNO.1¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡×¡ª¤ª¤·¤ã¤ìNO.1¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¡ÖÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡×¤Ë¡ª
¡ÖºÇ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤À¤ÈÁª¤ó¤ÀÅÅÅ´¤ò¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅÅÅ´1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡×¤Ç¤Ï¡¢À¿¼Â¤À¤«¤é¡Ê±«¡¦É÷¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃÙ±ä¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤«¤é¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·Á¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¡¢Ê¿À®29Ç¯12·î22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÈÅìµþ·÷¡ÊÂÐ¾ÝÏ©Àþ45Ï©Àþ¤ÎÏ©ÀþÊÌ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë£±¥ö·î¡ÊÊ¿Æü20Æü´Ö¡ËÅö¤¿¤ê¤ÎÃÙ±ä¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹ÔÆü¿ô¾õ¶·¡ÊÊ¿À®28Ç¯ÅÙ¡Ë¡É¤Î»ñÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡×¤¬±Ä¶È¤¹¤ë¤É¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢5.5Æü°Ê²¼¤ÈÃÙ±ä¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹ÔÆü¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦À¿¼Â¤µ¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÍýÍ³¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·Á¤Ê¤É¤ÎÍÆ»Ñ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ°Ê³°¤Ë¡¢»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤â¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·Á¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¡ÊÌµ¿Í¤À¡¢³¤¤Î¾å¤âÁö¤ë¤Ê¤É¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÅÅ´¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³¤¤Î¾å¤òÁö¤ë¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÎ®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤À¡ÊÎ®¹Ô¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤¿ÅÅÅ´¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅÅÅ´¤ÈÈæ³Ó¤·2ÇÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ÖÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡×¤¬¡¢¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÅìÉðÅ´Æ»¤Ï¡¢²¶ÍÍ·Ï¥¤¥±¥á¥ó¡ªÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¤Ï¡¢²¦»ÒÍÍ·Ï¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë
¡ÖºÇ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÅÅÅ´¤Ï¡¢²¿·Ï¥¤¥±¥á¥ó¤«¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅÅÅ´¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ10É¼°Ê¾å¤«¤ÄÇÜ°Ê¾å¤ÎÆÀÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·ÆÃÄ§¤Å¤±¤¿ÅÅÅ´¤Ï¡¢4¼Ò¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¶ÍÍ·Ï¡É¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÉðÅ´Æ»¤ÎÏ©ÀþÌÖ¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¤Î1ÅÔ4¸©¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÅýÎ¨ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ìÍÍ·Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÍÆ»Ñ¡¢ÂÖÅÙ¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë²¦»ÒÍÍ·Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÎ®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢È¿±Ç¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡§¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ½ê¡×¡Û
¿¿¤Î¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÌÌÇò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÃËÀÁ´¤Æ¤ò¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ½ê¡×¤ò¡¢2015Ç¯7·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ž¢ÊÉ¥É¥ó¤Î¸ú²Ì¸¡¾ÚŽ£¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¸þ¤±Îø°¦¥²¡¼¥à¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Î¸¦µæ¤ä¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¢¥¤¥±¥á¥óÁü¤Î²Ä»ë²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ½ê¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù
¤¤¤ä¤¡¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Î¤«¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡£Ìû²÷¤ÊÄ´ºº¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ä¡¼¤ËÅ´Æ»¹¥¤¤Ê²æ¡¹¤Ï¡Ö¤É¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤«¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÕ¤±Â¤·¤Ç¡¢³ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ÎÍ½»»ÇÛÊ¬¡Ê²¿¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ã´Åö¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÊÂç¼ê»äÅ´¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë·ÏÎó¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¤Ê¤É¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤Ç¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡£