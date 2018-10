テイラー・スウィフト写真展「A Taylor Swift Photo Collection」が10月12日から25日までFUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)で開催される。世界的なシンガーソングライター、ミュージシャン兼プロデューサーであるテイラー・スウィフトはinstax(インスタックス)“チェキ”シリーズのグローバルパートナー。本写真展では、日頃からinstaxを愛用しているスウィフト本人が撮影したセルフィーショットをはじめ、「TAYLOR SWIFT reputation STADIUM TOUR」のバックステージ、愛猫、instaxのCM撮影のオフショットなど、貴重なinstaxプリントが展示される。世界に1枚しかないスウィフトのinstaxプリントは、普段見ることのできないの「Now or never.」な瞬間をとらえた貴重な素顔を垣間見ることができる。スウィフトは世界各国で「TAYLOR SWIFT reputation STADIUM TOUR」を公演中で、11月20日、21日に東京ドームで日本公演を開催する。写真展会場では、来場者限定でハッシュタグキャンペーンを実施。会場内で撮影した写真に「#TSinstax #instaxgallery」を添えて投稿した方の中から抽選で、スウィフトの日本公演に4組8名がご招待されるという。【写真展概要】■企画展名:「Now or never. instax Gallery」テイラー・スウィフト写真展 A Taylor Swift Photo Collection■開催期間:10月12日〜10月25日会期中無休■会場:FUJIFILM SQUARE(東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウン・ウエスト1階)■入場料:無料■主催:富士フイルム株式会社