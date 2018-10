シアトルに拠点を置き、ニューヨークやロサンゼルスなどの多くの都市で介護サービスを展開している企業「A Place for Mom」。彼らは、“100人の100歳越えによる100歳になるアドバイス”をまとめた特設サイト「How to live 100」をオープンしました。

Reference: How to live 100 / A Place for Mom