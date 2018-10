米ハワイで獣医師の女性が体験した珍現象が、一部の海外メディアで取り上げられるなど注目を集めている。

クレア・シミオン博士は先日、カラオアにある勤務先の動物病院からたびたび電話を受けた。

シミオンさんはこの時のエピソードをTwitterに投稿。スレッドで一連の珍事件を紹介。

You are not going to BELIEVE this story. It’s one of the best things I’ve experienced this year. Hold on tight for this roller coaster. pic.twitter.com/R0SfmgS0bn

投稿によると、投稿の前日に、彼女のもとには勤務先から複数回にわたり電話がかかってきたという。

シミオンさんは昼休みで外出していたが、アザラシの急患でも出たのではと思い電話を取った。

しかし、相手はうんともすんとも言わない。

その後15分の間に9回も、同様の無言電話が立て続けにかかってきた。

「これはおかしい」とにわかに不安になった博士は、急いで勤務先に戻った。

ところが、職場ではパニックなどは起きておらず落ち着いたもの。誰も電話はかけていないとのことだった。

着信を見ると確かに病院からのコールであり、電話会社に問い合わせるも、院内のいずれかの回線から発信されているのは間違いないと言われた。

博士は院内の捜索を開始。オフィスやキッチン、観察室も異常なし。

残る研究室の電話を見てみると、一連の無言電話の犯人が明らかになった。

THERE IS A GECKO SITTING ON THE TOUCHSCREEN OF THE PHONE, MAKING CALLS WITH HIS TINY GECKO FEET!!! This gecko has called me 15 times, and everyone in our recent call list. *Actual photo of telemarketer* @TMMC @GEICO @HawaiianTel pic.twitter.com/USyKeOiDbE

- Dr. Claire Simeone (@Claire_Simeone) 2018年10月5日