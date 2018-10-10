コスタリカ戦で8番の南野は9番、11番は川又が背負う

森保一監督率いる新生日本代表が8日から新潟市内に集合し、12日のキリンチャレンジカップ・パナマ戦（デンカビッグスワンスタジアム／19時35分）、16日の同ウルグアイ戦（埼玉スタジアム2002／19時35分）に向けて調整を進めている。

そして合宿3日目となる10日に、日本サッカー協会が23選手の背番号を発表した。

今回初招集されたロシア・ワールドカップ（W杯）の主力組は、DF長友佑都（ガラタサライ）が5番、DF酒井宏樹（マルセイユ）が19番、DF吉田麻也（サウサンプトン）が22番、MF柴崎岳（ヘタフェ）が7番、MF原口元気（ハノーファー）が8番、FW大迫勇也（ブレーメン）が15番と本大会時と同じ番号に。ロシアW杯でMF香川真司（ドルトムント）が背負った背番号10は、9月のコスタリカ戦に続いてMF中島翔哉（ポルティモネンセ）に託され、前回8番だったMF南野拓実（ザルツブルク）は9番に変わった。

23選手の背番号は以下のとおり。

GK

1 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）

12 東口順昭（ガンバ大阪）

23 権田修一（サガン鳥栖）

DF

2 三浦弦太（ガンバ大阪）

3 室屋 成（FC東京）

4 佐々木翔（サンフレッチェ広島）

5 長友佑都（ガラタサライ／トルコ）

16 冨安健洋（シント＝トロイデン／ベルギー）

19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）

20 槙野智章（浦和レッズ）

22 吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）

MF

6 遠藤 航（シント＝トロイデン／ベルギー）

7 柴崎 岳（ヘタフェ／スペイン）

8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）

9 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）

10 中島翔哉（ポルティモネンセ／ポルトガル）

14 伊東純也（柏レイソル）

17 青山敏弘（サンフレッチェ広島）

18 三竿健斗（鹿島アントラーズ）

21 堂安 律（フローニンゲン／オランダ）

FW

11 川又堅碁（ジュビロ磐田） ▲

13 北川航也（清水エスパルス） ▲

15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）

― 小林 悠（川崎フロンターレ） ▽

― 浅野拓磨（ハノーファー） ▽

▽＝負傷のため不参加 ▲＝追加招集

【日本代表の試合日程】

■2018年

10月12日 国際親善試合・パナマ（＠デンカビッグスワンスタジアム）

10月16日 国際親善試合・ウルグアイ（＠埼玉スタジアム2002）

11月16日 国際親善試合・ベネズエラ（大分スポーツ公園総合競技場）

11月20日 国際親善試合・キルギス（豊田スタジアム）

■2019年

アジアカップ（＠UAE）

1月9日 トルクメニスタン

1月13日 オマーン

1月17日 ウズベキスタン



（Football ZONE web編集部）