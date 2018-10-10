日本代表の背番号が発表された(写真は9月のコスタリカ戦)【写真：Getty Images】

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コスタリカ戦で8番の南野は9番、11番は川又が背負う

　森保一監督率いる新生日本代表が8日から新潟市内に集合し、12日のキリンチャレンジカップ・パナマ戦（デンカビッグスワンスタジアム／19時35分）、16日の同ウルグアイ戦（埼玉スタジアム2002／19時35分）に向けて調整を進めている。

　そして合宿3日目となる10日に、日本サッカー協会が23選手の背番号を発表した。

　今回初招集されたロシア・ワールドカップ（W杯）の主力組は、DF長友佑都（ガラタサライ）が5番、DF酒井宏樹（マルセイユ）が19番、DF吉田麻也（サウサンプトン）が22番、MF柴崎岳（ヘタフェ）が7番、MF原口元気（ハノーファー）が8番、FW大迫勇也（ブレーメン）が15番と本大会時と同じ番号に。ロシアW杯でMF香川真司（ドルトムント）が背負った背番号10は、9月のコスタリカ戦に続いてMF中島翔哉（ポルティモネンセ）に託され、前回8番だったMF南野拓実（ザルツブルク）は9番に変わった。

　23選手の背番号は以下のとおり。

GK
1　シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
12　東口順昭（ガンバ大阪）
23　権田修一（サガン鳥栖）

DF
2　三浦弦太（ガンバ大阪）
3　室屋　成（FC東京）
4　佐々木翔（サンフレッチェ広島）
5　長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
16　冨安健洋（シント＝トロイデン／ベルギー）
19　酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
20　槙野智章（浦和レッズ）
22　吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）

MF
6　遠藤　航（シント＝トロイデン／ベルギー）
7　柴崎　岳（ヘタフェ／スペイン）
8　原口元気（ハノーファー／ドイツ）
9　南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
10　中島翔哉（ポルティモネンセ／ポルトガル）
14　伊東純也（柏レイソル）
17　青山敏弘（サンフレッチェ広島）
18　三竿健斗（鹿島アントラーズ）
21　堂安　律（フローニンゲン／オランダ）

FW
11　川又堅碁（ジュビロ磐田）　▲
13　北川航也（清水エスパルス）　▲
15　大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
―　小林　悠（川崎フロンターレ）　▽
―　浅野拓磨（ハノーファー）　▽

▽＝負傷のため不参加　▲＝追加招集

【日本代表の試合日程】

■2018年
10月12日　国際親善試合・パナマ（＠デンカビッグスワンスタジアム）
10月16日　国際親善試合・ウルグアイ（＠埼玉スタジアム2002）
11月16日　国際親善試合・ベネズエラ（大分スポーツ公園総合競技場）
11月20日　国際親善試合・キルギス（豊田スタジアム）

■2019年
アジアカップ（＠UAE）
1月9日　トルクメニスタン
1月13日　オマーン
1月17日　ウズベキスタン


（Football ZONE web編集部）