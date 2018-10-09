»³ºê¸¿Í¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤Ë¡ª¡ÖÇ®¤µ¤ò¶»¤Ë»à¤Ìµ¤¤ÇÄ©¤ó¤À¡×
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3600ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸¶ÂÙµ×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù(2019Ç¯4·î19Æü¸ø³«)¤ÎÀ½ºîÊó¹ð²ñ¸«¤¬ËÜÆü10·î9Æü¤ËÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ò»³ºê¸¿Í¡¢´ÆÆÄ¤òº´Æ£¿®²ð¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿®¤ò±é¤¸¤ë»³ºê¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ®¤µ¤ò¶»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¡¢¿È¤òºï¤ë»×¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³ºê¸¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈÂôÎ¼(嬴À¯Ìò)¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß(ÍÌÃ¼ÏÂÌò)¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà(²ÏÎ»ìºÌò)¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¤º¤é¤ê¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢µª¸µÁ°¤ÎÃæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âç¾·³¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦嬴À¯(¤¨¤¤¤»¤¤/¸å¤Î¿Á¤Î»Ï¹ÄÄë)¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ëÎò»Ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï嬴À¯Ìò¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢ÍÌÃ¼ÏÂ(¤è¤¦¤¿¤ó¤ï)Ìò¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢²ÏÎ»ìº(¤«¤ê¤ç¤¦¤Æ¤ó)Ìò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢À®蟜(¤»¤¤¤¤ç¤¦)Ìò¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢ÊÉ(¤Ø¤)Ìò¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¾»Ê¸·¯(¤·¤ç¤¦¤Ö¤ó¤¯¤ó)Ìò¤Î¹âÅèÀ¯¹¨¡¢Æ(¤È¤¦)Ìò¤ÎÍ×½á¡¢²¦µ³(¤ª¤¦¤)Ìò¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢¥½¥Ë¡¼¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ºÂåÉ½¥µ¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥Á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
µÓËÜ¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î¸¶¤â»²²Ã¤·¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Î·îÆü¤òÈñ¤ä¤·¤Æ´°À®¡£»£±Æ¤Ï18Ç¯4·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢20Æü´Ö¤ÎÃæ¹ñ¥í¥±¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥í¥±¡¢»£±Æ½ê¤Ç¤Î²¦µÜÆâÉô¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¸½ºß¤Ï¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óºî¶ÈÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿»³ºê¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÏ¢ºÜ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢Ìó3Ê¬´Ö¤Î¼Â¼ÌÆ°²è¤Ç¤â¿®¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¸¶ºî¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ®¤µ¤ò¶»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤òºï¤ë»×¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀïºÒ¸É»ù¤Ç¡¢ÀïÁè¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤ÆºÙ¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿®¤Ë¤Ï»¨Áðº²¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¿®¤È¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿®¤Îº²¤ò¹ï¤ó¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4²óÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëµÈÂô¤ÎÂ¸ºß¡£¡Ö°ì½ï¤Ë²¿Ç¯¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¼¤¯¤ó¤¬À¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿®¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï06Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï51´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¡£12Ç¯¤Ë¤ÏNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏÂè17²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¼Ô¡¦¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¡¢Ìò¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿±Ç²è¥Á¡¼¥à¤ÎËÜÅö¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ë¹þ¤á¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«»ö¤Ë±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¥Á¡¼¥à¤Ë¿®Íê´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡Ö¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ÎÄÉ²Ã¡¢²þÊÔ¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò°ì¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª²¾ÊÔ½¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï5²óµã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä(¾Ð)¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊMovie Walker¡¦¼èºà¡¦Ê¸/À®ÅÄ ¤ª¤ê»Þ¡Ë