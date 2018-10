ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふわっと掛けてソファーを可愛くおめかしできる、ディズニーデザインの「綿100%のウォッシュキルトマルチカバー」の紹介をします☆

綿100%のウォッシュキルトマルチカバー(ディズニー)

©Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格:【約150×190】5,990円(税込)、【約190×190】7,990円(税込)、【約190×270】9,990円(税込)

販売店舗:ベルメゾンディズニーファンタジーショップ

表地に綿100%生地を使い、洗いをかけてやわらかく仕上げた「プーさん」デザインのマルチカバー☆

中わた入りキルトのふっくらとした風合いも魅力的で、汚れたら洗濯機で気軽に洗えます。

©Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

多色使いのぬくもりあるチェック柄に、いろんな表情の「プーさん」が和みを誘います。

お友達の「ピグレット」と仲良くおしゃべりを楽しむ「プーさん」の姿も☆

©Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ソファーに掛ければ、簡単に見慣れたソファーを一新できて座り心地もアップ。

お部屋の雰囲気もガラッと変わりますね!

©Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ベッドスプレッド使いもオススメ!

ほっこりとしたカラーリングに癒されてぐっすりと眠れそう。

マルチに使えるので1枚あるだけで大活躍すること間違いなし!

ふわっと掛けてソファーを可愛くおめかしできる、ディズニーデザインの「綿100%のウォッシュキルトマルチカバー」の紹介でした☆

ベルメゾンディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2018 Dtimes All Rights Reserved.