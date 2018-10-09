プリキュアシリーズ15周年&劇場版最新作公開記念で「ふたりはプリキュア」全49話無料配信
ドワンゴが運営する動画サービス「niconico」にて、2018年10月13日（土）0時よりTVアニメ「ふたりはプリキュア」全49話の無料配信を実施する。
■特設ページも公開
アニメポータルサイト「Ｎアニメ」では本日より同作品の特設ページを公開した。「映画HUGっと！プリキュア ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ」の公開直前記念として、2004年に放送されたシリーズデビュー作「ふたりはプリキュア」の全49話を10月13日（土）より4週にわたり無料配信する（毎週12話ずつ配信、最終週のみ13話）。
また、アニメポータルサイト「Nアニメ」で公開した特設ページでは、動画無料配信のほか、劇場版最新作の予告編PVや関連ニュースなども掲載している。
■「ふたりはプリキュア」全49話無料配信情報
「ふたりはプリキュア」特設（視聴）ページ：http://anime.nicovideo.jp/special/precure-anniv/
○配信スケジュール
＜第1〜12話＞
10月13日（土）0時00分〜10月19日（金）23時59分
＜第13〜24話＞
10月20日（土）0時00分〜10月26日（金）23時59分
＜第25〜36話＞
10月27日（土）0時00分〜11月2日（金）23時59分
＜第37〜49話＞
11月3日（土）0時00分〜11月9日（金）23時59分
©東映アニメーション
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「ふたりはプリキュア」特設（視聴）ページ：http://anime.nicovideo.jp/special/precure-anniv/
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