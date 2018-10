わずか生後2週の新生児が男に性的暴行を受け、瀕死の状態に陥っているというショッキングなニュースが 北アイルランド から飛び込んできた。小さな村で起こった身の毛もよだつこの事件に、病院スタッフや近隣住民らは驚きとショック、そして怒りを露わにしている。『The Sun』『Mirror』などが伝えた。ベルファストから56kmほど南にある人口2000人の小さな海辺の村アナロングで、驚愕する出来事が起こった。9月29日、生後2週の新生児が25歳男に性的暴行を受け重傷を負わされたのである。男が部屋で鬼畜の行為に及んでいるところを、新生児の家族が発見しすぐさま警察に通報、男は数時間以内に逮捕された。「Royal Belfast Hospital for Sick Children(ロイヤル・ベルファスト子供病院)」へ搬送された新生児は重傷で、今もICU(集中治療室)で治療が続けられている。ある情報元によると、新生児は出血がひどく怪我も深刻であり「こんなにひどい状態はかつて今までに見たことがない」と病院スタッフらが大きなショックを受けているという。アナロングの住民もこの突然の事件に驚きを隠せない。ある男性は「私は15年ここに住んでいるが、この村でこんなことが起こるなんてにわかには信じがたい。非現実的だ」とショックを露わにした。また地元議会議員のヘンリー・レイリー氏は、「この村で代表を務めて30年になるが、こんなに怒りを感じた事件はこれまでになかった。制裁が下されることを願ってやまない」と激しい怒りを口にした。なお法的な理由により、新生児を襲った男の名は現時点では公開されていない。新生児への性的暴行と意図的に重傷を負わせた罪で逮捕され、10月2日にアーマー州治安裁判所に出廷した男は現在マグハベリー(Maghaberry)刑務所に拘留中とのことだが、10月10日にニューリー治安裁判所へ出廷予定となっている。画像は『The Sun 2018年10月5日付「BABY ‘RAPED’ Two-week-old baby in hospital after being ‘raped’ as man, 25, is held over sex attack」(IMAGE: PACEMAKER PRESS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)