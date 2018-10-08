クリス・エヴァンス、“キャプテン・アメリカ”卒業…「数々の思い出をありがとう」
マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）でキャプテン・アメリカ／スティーブ・ロジャースを演じてきた俳優のクリス・エヴァンスが、『アベンジャーズ』第4弾をもって同役を卒業すると自身のTwitterで表明した。
約10年にわたり、キャプテン・アメリカを演じてきたクリス・エヴァンスは、『アベンジャーズ4／Avengers 4（仮題）』での出演シーンの撮影が公式に終了したことを前置きし、「控えめに言ってもクランクアップの日はエモーショナルな日でした。この役をこれまで8年以上演じてくることができたことをとても名誉に思っています。キャスト、スタッフ、そして観客の皆様、数々の思い出をありがとうございました。永遠に感謝します。」と綴った。
10月8日（月）現在140万いいねが付いているこのツイートに対し、多くのファンが寂しさや感謝の意を示し、デッドプール役で知られるライアン・レイノルズやドウェイン・ジョンソンらも、その想いをそれぞれツイートし、クリス・エヴァンスを労っている。
現在37歳のクリス・エヴァンスが、スティーブ・ロジャースことキャプテン・アメリカ役でスクリーンに初登場したのは、2011年公開の『キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー』。その後『アベンジャーズ』（2012年）、『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』（2014年）、『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015年）『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016年）と次々に出演し、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018年）でもスクリーンに登場していたほか、その他のマーベル作品にもカメオ出演。
タイトル未決定の『アベンジャーズ4／Avengers 4（仮題）』では、より多くの登場シーンがあると脚本家たちは言及しており、クリス・エヴァンス演じるキャプテン・アメリカと別れを告げる作品となる。
Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.
— Chris Evans (@ChrisEvans) 2018年10月4日
映画『アベンジャーズ4／Avengers 4（仮題）』は2019年5月3日（金）全米公開予定
参考：https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/chris-evans-is-done-playing-captain-america-as-he-wraps-avengers-4-1149324
映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド