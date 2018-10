2019年3月に解散する声優ユニット「Wake Up, Girls!」の全楽曲を収録した集大成となるベストアルバム「Wake Up, Best!MEMORIAL」が、1月23日にリリースされることが決まった。価格は7777円(税抜き)。

今年4月に結成5周年をむかえた「Wake Up, Girls!」は、吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑の7人によるユニット。宮城県仙台市を舞台にしたアイドルアニメ「Wake Up, Girls!」をきっかけに結成され、テレビシリーズ2作、劇場アニメ3作に出演し、同シリーズの主題歌や挿入歌だけでなく、「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」や「恋愛暴君」など、他作品の主題歌も担当してきた。

「Wake Up, Best!MEMORIAL」はCD8枚組で、ユニット「Wake Up, Girls!」の全楽曲を網羅するほか、アニメ「Wake Up, Girls!」シリーズのキャラクターソングや、多くの楽曲をプロデュースしてきた音楽クリエイター集団「MONACA」による書き下ろし新曲4曲も収録される。ミュージックビデオを収めたブルーレイも付属する予定。

法人別購入特典は、アニメイト、アニミュゥモ、amazon、ゲーマーズ、ソフマップがブロマイド、とらのあながA4クリアファイル、楽天ブックスがソロブロマイド7枚セットとなっており、ゲーマーズ限定盤にはメンバー集合複製サイン&メッセージ入りB2タペストリーが付属する。