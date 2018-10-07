長野県で震度4 震源は愛知県東部 津波無し

2018/10/07 10:19 ウェザーニュース

10月07日 10:14 長野県で震度4を観測する地震がありました。 震源地：愛知県東部マグニチュード：5.1震源の深さ：約40kmこの地震による津波の心配はありません。

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