By Roman Harakスーパーに娘を連れて買い物に来ていた母親に「その子を20万ドル(約2300万円)で売ってくれ」とオファーした男性が逮捕されるという事件がアメリカで起こりました。Florida man tried to buy girl from mother at Walmart, police sayhttps://www.clickorlando.com/news/port-orange-man-offered-to-buy-8-year-old-girl-grabbed-her-mother-says事件が起こったのは2018年9月28日、フロリダ州ポートオレンジにあるスーパーマーケット「ウォルマート」の店内でのことでした。8歳の娘と一緒に買い物に来ていたトレーシー・ナイさんがベンチに2人で腰掛けていると、事件を起こした81歳の男性、ヘルムート・コルブ受刑者が近づいてきたとのこと。コルブ受刑者は最初、ナイさんに対してフレンドリーな様子で話しかけたとのことでしたが、その内容は「結婚してるの?」というもの。しかしナイさんは「恐怖には思わなかった」とのことで、会話を続けたそうです。しばらく話していると、コルブ受刑者は「あなたの娘を売ってほしい」とナイさんにオファーしたとのこと。最初は冗談だと思ったナイさんでしたが、提示される金額が最初は10万ドル(約1100万円)、次に15万ドル(約1700万円)、そして遂には20万ドル(約2300万円)とエスカレートしたことから気持ちが悪くなり、娘と一緒にその場を離れようとしました。するとコルブ受刑者は娘の手をつかんで引き寄せ、手首にキスをしたとのこと。たまりかねたナイさんはコルブ受刑者から娘を引き離してその場を離れ、店の警備員に一連の行動を通報したそうです。事件の一部始終は店の防犯カメラに記録されており、クレジットカードの利用履歴からコルブ受刑者の犯行であることが明らかにされたことから、コルブ受刑者は10月1日に逮捕され、即座に裁判が行われました。裁判の結果、コルブ受刑者は暴行と不法監禁の罪で実刑判決を受け、10月6日にフロリダ州の刑務所に収監される事になったそうです。以下のインタビューでは、事件の様子を振り返るナイさんや容疑を否認していたコルブ受刑者の様子を見ることができます。