2018年8月、BBCをはじめとした英国の各メディアが「1万1千人の14歳にアンケートした結果、22%の女子が過去1年間に自傷行為をしていた」と報じた。男子で自傷行為をしていた割合は9%で、この結果を踏まえてイギリス全体として推測すると、14歳のうち、女子7万6千人、男子3万3千人の計10万9千人が、2015年に自傷行為をしていたとみられる。

◆自傷行為、女子に多い

このアンケート結果は、1881年設立で歴史ある民間チャリティー団体、児童協会(Children’s Society)が発表した「The Good Childhood Report 2018」で明らかになった。自傷行為というとリストカットが思い浮かぶが、英国王立精神科医学会(Royal College of Psychiatrists)も説明するように、火傷をする、頭をぶつける、叩く、体を刺す、錠剤を過剰に摂取するなどの行為も含まれる。BBCによれば、児童協会のマシュー・リード氏は、こんなに多くの子どもたちが自傷行為に至ってしまうほど気が重い状態で非常に心配だと述べている。

イギリスで女子に自傷行為が目立つことは、ほかのデータからもうかがえる。ガーディアン紙がNHS(国民健康保険)から得た情報によれば、17歳以下の女子(イングランド地方)で自傷行為のために入院した数は、2005〜6年の1万500人から2015〜6年の1万7,500人に増え、10年で68%も上昇した。男子の10年間の増加率は26%だった。錠剤やアルコールなどを過剰に飲んで体に支障をきたしたこれらの女子は、10年で、9,700人から1万4,600人になり約50%増加、皮膚を刃物で傷つけた女子は、600人から2,400人になり約300%増加した。

自傷行為一般に関してさまざまな調査が行われているが、王立精神科医学会は、こういった調査結果は、自傷行為をして医者や病院に行った場合の統計であることが多く、多くの人たちは自傷行為を隠していて助けも求めないとしている。

同記事では、学術的な調査が増えて、女子の間でメンタルヘルスの問題が多く見られることがわかってきたが、この傾向は、若者の間でソーシャルメディアの使用が爆発的に増えたここ5年と重なっていると指摘している。

◆デジタルないじめも引き金?

英国児童虐待防止協会(NSPCC)は、子どもたちが自傷行為をするのは、自信がない、孤独感を味わっている、悲しい、怒っている、無気力、コントロールできない感覚といったメンタル状態が関係していると言う。そんな気持ちになって自傷行為をする子は、いじめられていたり、学校の成績が良くなければと強いプレッシャーを感じていたり、家族や友達との関係がよくなかったりすることが多いという。

自傷行為につながっているかはわからないが、子どもたちの間でデジタル機器の利用が増えたため、文字によるいじめによって心が傷つけられることはあり得るだろう。英国情報通信庁(Office of Communications)の報告書「Children and Parents: Media Use and Attitudes Report」(2017年11月出版)には、3〜15歳のメディア使用の状況が細かく書かれている。8〜11歳と、12〜15歳の2つのグループを見ると、8〜11歳はスマートフォン所持率39%、タブレット所持率52%、ソーシャルメディアのアカウント所持率23%、一方、12〜15歳はスマートフォン所持率83%、タブレット所持率55%、ソーシャルメディアのアカウント所持率74%だった。

2つのグループで、いじめにあったことがある率を見ると、12〜15歳は8〜11歳よりもいじめにあった割合が高く、どんないじめかで見てみると、「面と向かって」「ソーシャルメディア上で」が各12%、「メッセージで」5%、「オンラインゲームで」「写真やビデオで」「電話で」が各4%、「ほかのウェブサイトやアプリで」が1%という結果だった。

◆モデルのようになることや、学校の試験もストレス

ガーディアン紙の別の記事では、18歳のジェシカさんが自分の自傷行為の経験や、周囲の女子の自傷行為について語っている。ジェシカさんは、なぜ女子が自傷行為に走りがちになるかはわからないとしつつ、男子は男性らしく、女子は可愛らしくあるべきという典型的な見方が関係しているかもしれない、それがプレッシャーになって、自分は自分らしくいられないという気持ちになってしまうのだと言う。女性のモデルのようになろうとする女子は多いという。

この記事には、様々な学校で子どもたちとかかわって、若者のメンタルヘルスのエキスパートとされるナターシャ・デボンさんもコメントを寄せ、「女性が怒ることはよくないと女子は教えられ、男性が悩みを語ることはダメだと男子は教えられる。こういった社会化は重要なポイントだ」と述べ、体育、芸術、音楽の授業が軽視されて、試験ばかりが重視されていることもよくないと批判する。

政府は、来年から多額を費やして各学校でのメンタルヘルス対策(子どもたちが学校でカウンセリングを受けられるようにするなど)を実施するが、2022〜23年までにカバーできるのは全国の5分の1にしかならないという(ガーディアン紙)。