¡Ø¤¢¤Î¥³¤Î¡¢¥È¥ê¥³¡£¡ÙµÈÂôÎ¼¤¬MCÄ©Àï¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¡¢¡È¥È¥ê¥³¥À¥ó¥¹¡É¤äÅê¤²¥¥Ã¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡ª
±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¥³¤Î¡¢¥È¥ê¥³¡£¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢´ÆÆÄ¤ÎµÜÏÆÎ¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î°Ù¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª¡È¥È¥ê¥³¡É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç¤Ã¤¿¤ªÂê¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬±þ¤¨¤ë°ìËë¤¬¡£¡Ö¡È¤æ¤ó¤Ô¤ç¡É¡Ê¿·ÌÚ¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò3¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢¤Þ¤ºµÜÏÆ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡È¾Ð´é¡É¤¬¤È¤Ó¤Ã¤¤ê²Ä°¦¤¤¡ª¥¥Ä¤¤»£±Æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
Â³¤¯µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÊÃæ¿È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡ÉÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë½Ö´Ö¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¿ùÌî¤Ï¡Ö¡È¶¯¤¤¡É¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÕ»¤Ó¤Ê¤¤¡©¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸í²ò¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤òÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤é¤·¤¤¡È¶¯¤µ¡É¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡È¥È¥ê¥³¥À¥ó¥¹¡É¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢µÈÂô¡õ¿·ÌÚ¥Ú¥¢¡¢¿ùÌî¡õµÜÏÆ´ÆÆÄ¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¤ªÂê¤Ë¤â±þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²«¿§¤¤Âç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÂô¤Ø¡ÖMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ØÌ¾¤Î¤ªÂê¤â¡£µÈÂô¤Ï¡¢MC¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇµÈÂô¤µ¤ó¡¦¿·ÌÚ¤µ¤ó¡¦¿ùÌî¤µ¤ó¤¬Â·¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¤³¤ó¤Ê¤ªË»¤·¤¤Êý¡¹¤¬Â·¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥¢¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÊÍÍ»Ò¡£
MC¤ÎµÈÂô¤«¤é¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿ùÌî¤Ï¡¢¡ÖµÈÂô¤¯¤ó¤âÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ªÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡ÄºÇ½é¤ªÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤¹¤°¤µ¤ÞµÈÂô¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ä¡Ù¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ª2Êý¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¿ùÌî¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËµÈÂô¤Ï¡Ö¿ùÌî¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡ª²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¡ª¤Í¤§¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¸ýÄ´¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÜÏÆ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤³¤Î´éÌÌ¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤â½ÐÍè¤ë¤ª¼Çµï¤Î¹ª¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃË¤ÎËÍ¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Çºã¤¨¤Ê¤¤¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¡¦Íê¡Ê¤è¤ê¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡È¤¢¤Î¥³¡É¡¦¼¶¡Ê¤·¤º¤¯¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢Úå¡Ê¤¹¤Ð¤ë¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿Í¤¬Îø¤ÈÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ºã¤¨¤Ê¤¤¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¡¦ÎëÌÚÍêÌò¤ËµÈÂôÎ¼¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎ©²Ö¼¶¤Ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢Íê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÄ¶¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦ÅìÛêÚåÌò¤Ë¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬Ê±¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿·±Ô¡¦µÜÏÆÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¥³¤Î¡¢¥È¥ê¥³¡£¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ
©2018 ÇòÀÐ¥æ¥¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤¢¤Î¥³¤Î¡¢¥È¥ê¥³¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É