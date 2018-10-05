〔地震〕北海道厚真町・むかわ町・平取町で震度5弱、津波の心配なし(10/5)
気象庁によると、5日08:58頃、胆振地方中東部を震源とするM5.3の地震があり、北海道厚真町・むかわ町・平取町で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：10月5日08:58頃
・震源地 ：胆振地方中東部(北緯42.6度、東経142.0度)
・震源の深さ：約30km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・北海道 ：厚真町鹿沼、むかわ町穂別＊、平取町振内＊
【震度4】
・北海道 ：厚真町京町＊、安平町早来北進＊、安平町追分柏が丘＊、むかわ町松風＊、平取町本町＊
【震度3】
・北海道 ：札幌東区元町＊、江別市緑町＊、三笠市幸町＊、新千歳空港、千歳市若草＊、千歳市支笏湖温泉＊、日高地方日高町日高＊、日高地方日高町門別＊、新冠町北星町＊、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御幸町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：10月5日08:58頃
・震源地 ：胆振地方中東部(北緯42.6度、東経142.0度)
・震源の深さ：約30km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・北海道 ：厚真町鹿沼、むかわ町穂別＊、平取町振内＊
【震度4】
・北海道 ：厚真町京町＊、安平町早来北進＊、安平町追分柏が丘＊、むかわ町松風＊、平取町本町＊
【震度3】
・北海道 ：札幌東区元町＊、江別市緑町＊、三笠市幸町＊、新千歳空港、千歳市若草＊、千歳市支笏湖温泉＊、日高地方日高町日高＊、日高地方日高町門別＊、新冠町北星町＊、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御幸町＊
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