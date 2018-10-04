Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬Ëí¤òÊú¤¨¤ÆÎø¤ËÌåÀä¡¡¡Ø¤¦¤¤¤é¤Ö¡£¡ÙÍÄ¤Ê¤¸¤ß4¿ÍÁÈ¤Î¿·¼Ì¿¿
±Ç²è¡Ø¤¦¤¤¤é¤Ö¡£¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë¡Û
11·î9Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß4¿ÍÁÈ¤ÎÑÛ¡¢Í¥±©¡¢Îñ¡¢·ÖÂÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë·»Ëå¤ÎÏÂ¿¿¡¢¼Â²Ö¤Î6¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Í¥±©¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ÉS¡×¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÑÛÌò¤òÊ¿Ìî»çÍÔ¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢ÑÛ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÑÛ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Í¥±©Ìò¤òºù°æÆüÆà»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Í¥±©¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ»à¤Ì¡Á¡ª¡×¤ÈËí¤òÊú¤¤«¤«¤¨¥Ù¥Ã¥É¤ÇÑÛ¤¬ÌåÀä¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ±é¤¸¤ë¿ÆÍ§¤Î·ÖÂÀ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Í¥±©¤È¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê±é¤¸¤ë¿ÆÍ§¤ÎÎñ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë¡Û
11·î9Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß4¿ÍÁÈ¤ÎÑÛ¡¢Í¥±©¡¢Îñ¡¢·ÖÂÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë·»Ëå¤ÎÏÂ¿¿¡¢¼Â²Ö¤Î6¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Í¥±©¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ÉS¡×¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÑÛÌò¤òÊ¿Ìî»çÍÔ¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢ÑÛ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÑÛ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Í¥±©Ìò¤òºù°æÆüÆà»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Í¥±©¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ»à¤Ì¡Á¡ª¡×¤ÈËí¤òÊú¤¤«¤«¤¨¥Ù¥Ã¥É¤ÇÑÛ¤¬ÌåÀä¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ±é¤¸¤ë¿ÆÍ§¤Î·ÖÂÀ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Í¥±©¤È¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê±é¤¸¤ë¿ÆÍ§¤ÎÎñ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£