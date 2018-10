上映イベント『屋外シネマ』が10月4日から東京・東急プラザ銀座、東急プラザ表参道原宿で開催される。東急プラザの一部店舗で行なわれるイベント『TOKYU PLAZA the WEEK』の一環として実施する『屋外シネマ』。「あたらしいシーンは、Theaterからはじまる」をテーマに活動するイベントプロデュースチーム「Do it Theater」がセレクトした全11作品が、6日間にわたって上映される。銀座店の屋上「KIRIKO TERRACE -GREEN SIDE-」では『食べて、祈って、恋をして』『ゴースト/ニューヨークの幻』『マンマ・ミーア!』『50回目のファースト・キス』『ラブ・アクチュアリー』『きみに読む物語』、表参道原宿店の屋上テラス「おもはらの森」では『はじまりのうた』『ANNIE/アニー』『ラ・ラ・ランド』『マンマ・ミーア!』『ドリームガールズ』『ヘアスプレー』がラインナップ。イベント期間中、毎日1作ずつ上映する。なお『TOKYU PLAZA the WEEK』ではこのほか、女性限定のネイルとリラクゼーションのサービスや、音楽ライブ、オリジナルドリンクおよびフードの販売、オリジナルバスソルトの無料配布などが展開される。詳細は東急プラザのオフィシャルサイトで確認しよう。