生活の中に儀式を取り入れると、ちょっと難しいことも楽にできるようになります。

ある研究者グループは、食事のとき、ちょっと変わった儀式を取り入れると、摂取カロリーを減らすことに役立つとしています。

摂取カロリーを減らすためには儀式が必要?

この研究では、次の3つのステップを被験者に実行してもらいました。

まず、食べる前に料理をいくつかに分割します。次に、切り分けた料理を皿の上で完全な左右対称になるように並べ替えます。皿の右半分が左半分と全く同じになるようにしましょう。 最後に、料理の上にカトラリーを置いて3回押しつけます。

大学のジムで減量しようとしている女子大生たちを被験者として採用して、この儀式をしてもらったところ、1日の摂取カロリーが減りました。

一方で、対照群は「マインドフル」な食事をするようにと指示された以外は自由に食事をしました。

この儀式のステップは何ら特別なことはなく、シンプルで反復しやすいことを任意に選んだだけだそうです。

でも、被験者は「食事をするたびにこの儀式の3つのステップを必ず実行すること」と厳しく指示されました。

実際にこの儀式をやってみた感想

私も何度か食事のたびにこの儀式を試してみました。バカバカしい感じです。

昨日のランチはタイカレーの残りを食べました。フォークでチキンをいくつかにカットして、できるだけ左右対称になるように置き直しました。

この儀式はすべての料理に向いているわけではないと感じました。スープを食べるときはどうするのでしょうか。

(とは言え、唇をオレンジで擦るというマインドフルな食べ方のエクササイズよりはマシですが)

夕食はピザだったので、カットして並べ直し、カトラリーを上に置いて3回ピザに押し付けました。

翌日の朝食は、トーストにするかオートミールにするか迷い、儀式をするのが面倒になりました。この儀式に飽き飽きしているのは私だけではないはずです。

研究者グループは、「実験の終わりに、被験者たちはこの儀式はあまり有効ではなく、この先続けることは無いと思うと言った」ことを指摘しています。

でも、食事の前に、毎回ちょっとした儀式を取り入れて、食べるものにもう少し注意を払うという考え方は良いと思います。

あまりにも厳格な儀式は摂食障害の兆候かもしれませんが、生活の中に健全な儀式を加える余地はあります。

たとえば、毎朝同じ手順でコーヒーを作ることを楽しんでいる人がいるのではないでしょうか。

バースデーケーキを切り分ける前に歌を歌うことも、飲み物を飲む前に乾杯することも、知らず知らずに実践している儀式です。

ですから、今日ご紹介した儀式も、自分に向いているかどうか試してみてください。

でなければ、いっそ自分で儀式を作ってしまったほうがいいかもしれません。

