映画『PRINCE OF LEGEND』の公開日が2019年3月21日に決定。あわせて特報とポスタービジュアルが公開された。『HiGH&LOW』シリーズの製作陣が再び集結する『PRINCE OF LEGEND』は、個性豊かな王子たちが「伝説の王子」を目指してバトルを繰り広げる「プリンスバトルプロジェクト」の一環で制作。ドラマ版が本日10月3日から日本テレビ系で放送され、映画では物語のクライマックスが描かれる。特報には「伝説の王子選手権」に出場する計14人の王子が登場。片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)演じる「セレブ王子」、鈴木伸之(劇団EXILE)と川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)が兄弟を演じる「ヤンキー王子」、佐野玲於(GENERATIONS)演じる「生徒会長王子」、関口メンディー(GENERATIONS)演じる「金髪SP王子」、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる「ダンス王子レッド」、町田啓太(劇団EXILE)演じる「先生王子」、清原翔演じる「美容師王子」らの姿が確認できる。ティザービジュアルは、王子たちによる「14連壁ドン」を写し出したもの。片寄や鈴木をはじめとする14人が並んで「壁ドン」をしている様子が捉えられている。