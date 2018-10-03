大阪桐蔭 最強世代証明の８冠 公式戦４１勝１敗 ２９連勝で決めた！
◇福井国体・高校野球（硬式の部） 大阪桐蔭５―３済美（２０１８年１０月３日 福井県営）
今夏の甲子園大会で史上初となる２度目の春夏連覇を成し遂げた大阪桐蔭（大阪）は準々決勝で済美（愛媛）と対戦。５―３で勝利を収めた。今秋ドラフト候補の左腕・横川凱投手（３年）が先発し、３回を被安打１の無失点。下関国際（山口）との１回戦で本塁打を放った今秋ドラフト１位候補の根尾昂内野手（３年）は「５番・遊撃」で先発し、４回１死一塁から中越えへ先制の適時二塁打を放った。
７回には宮崎仁斗外野手（３年）が三塁線を破る２点適時三塁打。続く青地斗舞外野手（３年）も右中間へ適時三塁打を放ち、リードを広げた。２番手の森本昂佑投手（３年）も好投。今秋ドラフト候補の柿木蓮投手（３年）は一発を浴びたが、最後を締めくくった。
大阪桐蔭は昨秋の新チーム結成から、春夏の甲子園大会、秋・春・夏の大阪大会、秋と春の近畿大会に続いて“８冠”を達成。３年生は公式戦２９連勝で、通算４１勝１敗。唯一の敗戦は昨秋の明治神宮大会での創成館戦だけだ。圧倒的な戦績で最強世代を証明した。
台風２４号の影響で、準決勝と決勝の打ち切りが決まっている今大会。４強進出の４校が１位の扱いになる。
今夏の甲子園大会で史上初となる２度目の春夏連覇を成し遂げた大阪桐蔭（大阪）は準々決勝で済美（愛媛）と対戦。５―３で勝利を収めた。今秋ドラフト候補の左腕・横川凱投手（３年）が先発し、３回を被安打１の無失点。下関国際（山口）との１回戦で本塁打を放った今秋ドラフト１位候補の根尾昂内野手（３年）は「５番・遊撃」で先発し、４回１死一塁から中越えへ先制の適時二塁打を放った。
７回には宮崎仁斗外野手（３年）が三塁線を破る２点適時三塁打。続く青地斗舞外野手（３年）も右中間へ適時三塁打を放ち、リードを広げた。２番手の森本昂佑投手（３年）も好投。今秋ドラフト候補の柿木蓮投手（３年）は一発を浴びたが、最後を締めくくった。
大阪桐蔭は昨秋の新チーム結成から、春夏の甲子園大会、秋・春・夏の大阪大会、秋と春の近畿大会に続いて“８冠”を達成。３年生は公式戦２９連勝で、通算４１勝１敗。唯一の敗戦は昨秋の明治神宮大会での創成館戦だけだ。圧倒的な戦績で最強世代を証明した。
台風２４号の影響で、準決勝と決勝の打ち切りが決まっている今大会。４強進出の４校が１位の扱いになる。