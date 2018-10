「シャネル」広告キャンペーンでのミューズ、映画『プラネタリウム』ではナタリー・ポートマンと主演を務めるなど女優としての活躍もますます期待されるリリー=ローズ・デップ(19歳)に、新たな恋の噂が! ご存知の通り、ジョニー・デップとバネッサ・パラディの“美少女すぎる娘”である彼女にロマンスとなれば注目が集まるというもの。

そして、相手がいま最もハリウッドで注目される俳優となれば話題にならないわけがない! と、ここまでもったいぶりたくなるお相手というのが、俳優のティモシー・シャラメ(22歳)。映画『君の名前で僕を呼んで』では、第90回アカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、その後も話題作に続々出演している今まさに引っ張りだこの演技派俳優。

2人は、ニューヨークのコーヒーショップやセントラルパークで目撃され、その姿は「楽しい時間をすごしているようだった」という。一緒に取り組んでだ作品はないものの、俳優業に勤しむ2人の共通点は多いはず。ファンサイトによると、2人はお互いのインスタグラムをフォローしあっており、今年の1月頃から徐々に距離を縮めていったという。

