　２日午後、第4次安倍改造内閣の閣僚名簿が発表された。麻生副総理兼財務相や菅官房長官など主要閣僚は留任し“土台”を維持する一方、片山さつき氏ら12人が初入閣となった。

　新閣僚はこのあと皇居での認証式に出席し、夜には初めての閣議に臨むほか、安倍総理は夜に記者会見を開く。

　また、自民党役員人事は総務会長に加藤勝信氏、選挙対策委員長に甘利明氏が起用された。

■第4次安倍改造内閣の顔ぶれ

副総理・財務・金融デフレ脱却：麻生太郎（留）

総務：石田真敏（初）

法務：山下貴司（初）

外務：河野太郎（留）

文部科学・教育再生：柴山昌彦（初）

厚生労働・働き方改革：根本匠（再）

農林水産：吉川貴盛（初）

経済産業：世耕弘成（留）

国土交通：石井啓一（留）

環境：原田義昭（初）

防衛：岩屋毅（初）

内閣官房長官・沖縄基地負担軽減：菅義偉（留）

復興：渡辺博道（初）

国家公安・防災：山本順三（初）

沖縄及び北方対策：宮腰光寛（初）

IT・科学技術：平井卓也（初）

経済再生：茂木敏充（留）

地方創生：片山さつき（初）

五輪：桜田義孝（初）

■自民党執行部

・幹事長：二階俊博（留）

・総務会長：加藤勝信

・政調会長：岸田文雄（留）

・選対委員長：甘利明

（AbemaTV／『AbemaNews』より）

▶ 緊急ニュースや最新エンタメ情報、話題の動画を放送中