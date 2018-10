国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーのClip!数(観たい映画として登録している数)を集計し、2018年10月公開映画の期待度ランキングを発表。まずはTOP10からチェック。

10位『イコライザー2』

4,602Clip![10月5日公開]

デンゼル・ワシントン主演のクライム・アクションの続編。元CIAエージェントで悪人を19秒で抹殺する「イコライザー」としての顔を持つ主人公ロバート・マッコールが親友の死の真相を追う。

9位『億男』

4,605Clip![10月19日公開]

川村元気の同名ベストセラー小説を佐藤健&高橋一生の共演で映画化。返済を背負い、妻子にも見捨てられた男に宝くじで3億円当選という幸運が舞い込むことから始まるマネー・エンターテインメント。

8位『ブルー・マインド』

5,044Clip![10月13日公開]

スイス映画賞で7部門ノミネート、作品賞・主演女優賞・脚本賞の主要3部門を受賞。15歳の少女ミアの身体に成長と言うには異常な変化が生じ始める、奇妙な出来事を描いたスイス製の新感覚ホラー。

7位『ここは退屈迎えに来て』

5,745Clip![10月19日公開]

地方に暮らす女性を描いた山内マリコの同名小説集を橋本愛、門脇麦、成田凌の出演で映画化。東京から帰郷した27歳の女性が自分の居場所を見いだそうとする姿を追うドラマ。音楽監修はフジファブリック。

6位『音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!』

5,789Clip![10月12日公開]

独創的な世界観で根強いファンをもつ三木聡による原案・監督・脚本の最新作。声帯ドーピングで声を作っているロックスターと歌声が小さすぎる女性ストリートミュージシャンの出会いをコミカルに描く。

5位『マイ・プレシャス・リスト』

5,936Clip![10月20日公開]

ハーバード大卒のIQ185の天才ながら、コミュニケーション能力ゼロのヒロインを描いた青春ドラマ。“コミュ障”で屈折した性格の天才キャリーが、セラピストからの6つの課題をクリアしながら成長していく。

4位『アンダー・ザ・シルバーレイク』

7,021Clip![10月13日公開]

『イット・フォローズ』のデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督最新作。ロサンゼルスの街シルバーレイクを舞台に、突然失踪してしまった美女サラの行方を捜す青年が陰謀に巻き込まれていくサスペンススリラー​。

3位『ピッチ・パーフェクト ラストステージ』

8,365Clip![10月19日公開]

人気ミュージカル・コメディ「ピッチ・パーフェクト」シリーズの完結編。世界大会で優勝して大学卒業後、社会に出て恋も仕事もうまくいかない現実に直面したベラーズのメンバーたちに再結成のチャンスが訪れる。

2位『search/サーチ』

9,578Clip![10月26日公開]

失踪した16歳の娘を捜すために、彼女のPCを操作する父親の姿を描いたサスペンス・スリラー。物語がすべてPCの画面の映像で進行していく。YouTube動画で注目を集めたアニーズ・チャガンティー監督作。

1位『エンジェル、見えない恋人』

12,043Clip![10月13日公開]

透明人間の少年と盲目の少女が織りなす愛をつづったラブロマンス。互いに惹かれ合うなか、やがて少女は目の手術を受けることになる。『神様メール』などで知られる監督ジャコ・ヴァン・ドルマルが製作を務めた。

1.2万Clip!超えの『エンジェル、見えない恋人』が10月の期待度No.1を獲得。邦画では『音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!』が最上位という結果になりました。

11位以下も注目映画がランクイン

11位:『チューリップ・フィーバー 肖像画に秘めた愛』4,175Clip![10月6日公開]

12位:『フィフティ・シェイズ・フリード』3,992Clip![10月5日公開]

13位:『バーバラと心の巨人』3,901Clip![10月12日公開]

14位:『ルイスと不思議の時計』3,662Clip![10月12日公開]

15位:『止められるか、俺たちを』3,425Clip![10月13日公開]

16位:『テルマ』3,412Clip![10月20日公開]

17位:『日日是好日』3,355Clip![10月13日公開]

18位:『旅猫リポート』2,581Clip![10月26日公開]

19位:『あの頃、君を追いかけた』2,541Clip![10月5日公開]

20位:『あのコの、トリコ。』2,466lip![10月5日公開]

《期待度ランキングとは》

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年10月1日時点のものです。

