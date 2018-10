国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「9月第5週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画9作品がランクインしました。

9位『かごの中の瞳』

[★★★☆☆3.29/レビュー数:82件]

美を追求する妻と、彼女に疑いと嫉妬を抱く夫の姿を描くサスペンス。主演はTVシリーズ『ゴシップガール』のブレイク・ライヴリー、監督を務めるのは『プーと大人になった僕』や『ワールド・ウォーZ』を手がけたマーク・フォースター。

8位『劇場版 フリクリ プログレ』

[★★★☆☆3.35/レビュー数:157件]

2000年にリリースされ、鋭いデザインワークや予測のつかない演出で国内外のアニメファンに支持された「フリクリ」の続編となる劇場版アニメの第2弾。ハルハラ・ハル子と出会った人々の日常が劇的に変化していくさまを描く。

7位『クワイエット・プレイス』

[★★★☆☆3.57/レビュー数:2,024件]

『オール・ユー・ニード・イズ・キル』のエミリー・ブラントが主演のサスペンスホラー。音に反応して人間を襲う「何か」によって人類滅亡の危機に瀕した世界で「決して音を立ててはいけない」というルールを守り生き延びた家族に、想像を絶する恐怖が襲う。

6位『運命は踊る』

[★★★☆☆3.70/レビュー数:59件]

イスラエルの名匠サミュエル・マオズ監督が、実体験をもとに人生の不条理を描いたミステリードラマ。息子が戦死したという誤報を受けた夫婦と、前線基地で戦闘のない日々をおくる息子の運命を描く。第74回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(審査員グランプリ)受賞作。

5位『散り椿』

[★★★☆☆3.71/レビュー数:323件]

名カメラマン・木村大作の『劔岳 点の記』『春を背負って』に続く監督第3作。岡田准一を主演に迎えて手がけた時代劇。享保15年、藩の不正を告発して追放された武士・瓜生新兵衛が、病に侵された最愛の妻から、ある最後の願いを託される。

4位『太陽の塔』

[★★★☆☆3.75/レビュー数:38件]

1970年開催の大阪万博のシンボルとして芸術家・岡本太郎が制作した巨大モニュメント「太陽の塔」をめぐるドキュメンタリー。日本中が高度経済成長に沸く中で、岡本は約70メートルの塔にどんな思いを込め、何をつくり上げたのかに迫る。

3位『DTC 湯けむり純情篇 from HiGH&LOW』

[★★★★☆3.85/レビュー数:117件]

エンタテインメントプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズのスピンオフ作品。あてのないバイク旅に出た山王連合会のダン、テッツ、チハルら通称DTCが、旅先の温泉街で繰り広げる人情劇を描いた青春ドラマ。山下健二郎、佐藤寛太、佐藤大樹らが出演。

2位『クレイジー・リッチ!』

[★★★★☆3.92/レビュー数:629件]

シンガポールを舞台に、恋人が不動産王の御曹司だと知った女性が本当の幸せを探す姿を描いたラブコメディ。監督は『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』のジョン・チュウ。アジア系キャストをメインにハリウッドで製作された。

1位『劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜』

[★★★★☆3.99/レビュー数:157件]

緑川ゆきの人気漫画の原作をアニメ化した、妖怪が見える青年と妖怪たちの交流を描く「夏目友人帳」の劇場版。妖の記憶に出てきた女性とその息子が住む街に謎の妖がいると聞いた夏目が、ニャンコ先生と調べに向かう。原作者監修によるオリジナルエピソード。

9作品がランクインする中、シリーズ初の劇場作品となる『劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜』が見事先週の初日満足度1位を獲得。

「人間と妖怪との繋がりが描かれていてとても感動しました」「夏目シリーズ観てなくてもわかる、初心者に優しい」「飛んでいる野鳥さえ、とても美しく丁寧」「夏から秋への季節の移ろいが丁寧に描かれていて、ストーリーも映像もUruさんの歌もすべてが美しかった」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

海外作品では、アメリカで大ヒットを記録している『クレイジー・リッチ!』が最上位にランクインする結果となりました。

■全国動員ランキングもチェック

興行通信社調べ、2018年9月29日〜9月30日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。

1位(NEW)『劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜』[9月29日公開]

2位(↓)『プーと大人になった僕』[9月14日公開]

3位(NEW)『散り椿』[9月28日公開]

4位(↓)『コーヒーが冷めないうちに』[9月21日公開]

5位(NEW)『クワイエット・プレイス』[9月28日公開]

6位(↓)『MEG ザ・モンスター』[9月7日公開]

7位(→)『カメラを止めるな!』[6月23日公開]

8位(↓)『銀魂2 掟は破るためにこそある』[8月17日公開]

9位(NEW)『DTC 湯けむり純情篇 from HiGH&LOW』[9月28日公開]

10位(↓)『検察側の罪人』[8月24日公開]

※( )内の矢印は先週からの変動

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から10月1日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から10月1日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。

