30Ê¬°ÊÆâ¤Ç½ÐÍè¤ë¡ª´ÊÃ±¤¹¤®¤ë²æ¤¬²È¤Î¡Ö±öÆù¤¸¤ã¤¬¡×¥ì¥·¥Ô
¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö±öÆù¤¸¤ã¤¬¡×¡ª
ÄêÈÖ¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¤Ï¤ª¼ò¡¢¤ª¾ßÌý¡¢¤ªº½Åü¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ºî¤ë±öÆù¤¸¤ã¤¬¤Ï±ö¸ÕÜ¥¤È¤ª¼ò¤È¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¤ß¤ÎÄ¶´ÊÃ±ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍÎÉ÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çò¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤Á¤é¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤À¤±¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼Åù¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë150±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ÎÊ´Ëö¤Ê¤É¤ò¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ÎÊ´Ëö¤ÏÂ¾¤Ë¤â¼Ñ¹þ¤ß·Ï¤ä¤ªÆù¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
30Ê¬°ÊÆâ¤Ç½ÐÍè¤ë¡ª´ÊÃ±¤¹¤®¤ë²æ¤¬²È¤Î¡Ö±öÆù¤¸¤ã¤¬¡×¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃæ¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡3¸Ä¤°¤é¤¤
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¡1¡¿2¡Á1¸Ä
¡¦¿Í»²¡¡1ËÜ¡¡¡¡
¡¦¤¤Î¤³Îà¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡¡1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÆù¡¡200g¤¯¤é¤¤
¡¦¼ò¡¡Âç¤µ¤¸2
¡¦±ö¸ÕÜ¥¡¡Å¬µ¹
¡¦¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡ÊÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1¤¯¤é¤¤
ºî¤êÊý
¡¡¡Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¿Í»²¤òÆþ¤ì¤ÆÌý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤éÆÚ¤³¤ÞÆù¤òÅêÆþ¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤¤Î¤³Îà¤È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¡¤Ë¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¸ÕÜ¥¤ò¤·¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ò¤«¤Ê¤êÂ¿¤á¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¡£¡ÊÂç¤µ¤¸1¡¿2¤¯¤é¤¤¡Ë
£¡¡³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·20Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤â¤·¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ¿åÄ´Íý¤¬½ÐÍè¤ë¤ªÆé¡Êstaub¤È¤«¥ë¥¯¥ë¡¼¥¼¤È¤«¡Ë¤¬¤¢¤ì¤ÐÌîºÚ¤«¤é¿åÊ¬¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ã¤¦¤ªÆé¤Ç¤·¤¿¤é¿å¤ò50mlÄøÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï°Â¤¤ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ò¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¾Ð¡¢½ÐÍè¤ì¤ÐÆÚ¥Ð¥éÆù¤äµíÆù¤ÎÊý¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚËÜÍè¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì£¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¼ò¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¥³¥ó¥½¥á1¸Ä¡ÊÂç¤µ¤¸1¤¯¤é¤¤¡£·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤Ç¤âOK¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
²æ¤¬²È¤Ç¤âÂ¾¤ÎÎÁÍý¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¥³¥ó¥½¥á¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ä¤êÊª¤Î¡Ö±öÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¿§¡¹¡ª
ÄêÈÖ¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¤â»Ä¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê»ä¤¬»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ÏÆù¤¸¤ã¤¬¥³¥í¥Ã¥±¤È¤«¡©¡Ë¤³¤Î±öÆù¤¸¤ã¤¬¤ÏÌ£ÉÕ¤±¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿å¤È¥³¥ó¥½¥á¤ò¾¯¤·Â¤·¤Æ¥Ý¥È¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¿å¤È»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤òÂ¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤ä¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¿å¤È¥³¥ó¥½¥á¤òÂ¤·¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¾¯¡¹¤È¥Ç¥ß¥°¥é¥¹´Ì¡¢¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ý¡¼¥¯¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿§¡¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤êÊª¤Ë¤â¸«¤¨¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤ª¤«¤º¤Î°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂô»³ºî¤ê¡¢2¡Á3Æü¤´¤Ï¤óºî¤ê¤ò¥é¥¯¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡¡¾Ð¡£
¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¡Ö±öÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤â¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª»î¤·¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£