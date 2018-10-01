¡ÖÂè2²ó¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÀîÀ¥è½»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¡ª
¢£ ¡ÖÂè2²ó¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾Þ¼Ô6Ì¾¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂè2²ó¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÀîÀ¥è½»Ò¤µ¤ó
9·î27Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¼çºÅ¤Î¡ÖÂè2²ó¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£10Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢20Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç16Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÏËÌËãÍ§»Ò¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÆ»»Ò¤µ¤ó¡¢Á°²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ§±Ê¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡¢Á°²ó¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¼Ô¤ÎµÜËÜçýÍ³¤µ¤ó¡¢±ü»³¤«¤º¤µ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ãæ¡¢¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÀîÀ¥è½»Ò¤µ¤ó(°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¦21ºÐ)¡£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï±óÆ£ºÚÅ¦¤µ¤ó(ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¦22ºÐ)¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Èmysta¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÁÒºÚÈþ¤µ¤ó(ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¦24ºÐ)¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ÎËÅÄÉ´²Â»Ò¤µ¤ó(ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¦22ºÐ)¡¢¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ÏÅÔÃÛÀéÊæ¤µ¤ó(°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¦22ºÐ)¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤ÏÎëÌÚ²ÂÆà¤µ¤ó(µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¦22ºÐ)¤Ë·èÄê¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤È¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Î½ªÎ»Ä¾¸å¡¢³Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿6Ì¾¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¤Î¿´¶¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡ÀîÀ¥è½»Ò¤µ¤ó
¡½¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¨¡© »ä¤¬¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¼õ¾Þ¼Ô¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼õ¾Þ¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¾¯¤·¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¾ì¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤é¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤ä¤ï¤é¤¤¤À¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï1Ç¯¤¯¤é¤¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¹¹ð¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅì³¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Î»þ¤Ë¡Ø¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤¬¤Ç¤¤ë½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡±óÆ£ºÚÅ¦¤µ¤ó
¡½¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¢¤ÇÂ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎå¤Þ¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£º£¡¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£Âçºå¤Ç¾¯¤·¤À¤±ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÂçºå¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤ÏÊì¿Æ¤¬±þÊç¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤â»ä¤¬¼õ¤«¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬±þÊç¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÍÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¦mysta¾Þ¡¡µÈÁÒºÚÈþ¤µ¤ó
¡½¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Èmysta¾Þ¤ÎW¼õ¾Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡ØÌ´¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼Â´¶¤¬Á´Á³¤ï¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£Æü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½°ÊÁ°¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Î¤ª»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¼ã¤¤»þ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï±þÊç¤·¤Ê¤¤¤È¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²½¾ÑÉÊ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯»¨»ï¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¡ËÅÄÉ´²Â¤µ¤ó
¡½¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¡©
¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥â¥Ç¥ë¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËOL¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø20Âå¤Î»ä¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ±þÊç¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¤É¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(¾Ð)¡×
¡½º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¤Ï´é¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢±þÊç¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡Ø½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ ¥â¥Ç¥ë¾Þ¡¡ÅÔÃÛÀéÊæ¤µ¤ó
¡½¤Þ¤º¤Ïº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÅ¾å¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¥â¥Ç¥ë¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î·Ð¸³¤Ï¡©
¡Ö¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î·Ð¸³¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤ËÆ´¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¼ñÌ£¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë´Ñ·à¡×¤Ç¡¢ÆÃµ»¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¡×¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤è¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤â¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ½÷Í¥¤Ë¤â¡£¤¹¤´¤¯ÍßÄ¥¤ê¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢Ì´¤ÏÂç¤¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ ¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¡¡ÎëÌÚ²ÂÆà¤µ¤ó
¡½¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¤É¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤¿¤ê¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤ÀÍÄ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡ØÆ¨¤²¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÌ¾¤ÊÊý¤Î¸ÀÍÕ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»ä¤Ï»ä¤é¤·¤¯¡Ù¤È´Î¤ËÌ¿¤¸¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é½÷Í¥¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤â½÷Í¥¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»£±Æ¡áÀÐÄÍ²í¿Í¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÃæÎ´¿®¡ÊÅìµþ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡ÊÁ´¹ñÈÇ¡Ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹/½µ´©Åìµþ¥¦¥©¡¼¥«¡¼+ÊÔ½¸Ä¹ ÌîÌÚ¸¶¹¸°ì¡Ë