¥»¥Ö¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥Á¥ç¥³¤ª¤ä¤Ä¡×¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª¡ª
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥Á¥ç¥³¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¤ÎPB¤ª¤ä¤Ä¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£¤È¤¯¤Ë¥Á¥ç¥³·Ï¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê½¼¼ÂÅÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´Ö¿©¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¾ïÈ÷¤·¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¡¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¤Û¤Ü¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢mitokÊÔ½¸Éô¤Ç¼Â¿©¤·¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á¡£
¡ ¤Ò¤È¤¯¤ÁÇò¤¯¤Þ¥Á¥ç¥³149±ß¡Ã40g¡Ã200kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÎýÆý¤Ë¾®Æ¦¡¢²ÌÊª¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇò¤¯¤Þ¥¢¥¤¥¹¤ò¥Á¥ç¥³¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿Åª¤Ê¤ª¤ä¤Ä¡£¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÇò¤¯¤Þ¤«¡© ¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢°ã¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¤Î¸ú¤¶ñ¹ç¤¬¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤í¶ì¡õ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥ÈÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¤ÎÁêÀ¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥¤¥ó¤ä¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥ê¤Ä¤¤¤¿¿©´¶¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤ä¤ß¤Ä¤ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤Ç¤¹¤è¡£
¢ ¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥ÈÌ£¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¾Æ¤¥·¥ç¥³¥é108±ß¡Ã40g¡Ã210kcal¡ÃÅì¥Ï¥È¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤³¤Á¤é¤Ï½à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¥«¥«¥ª´¶¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥Á¥ç¥³¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¥×¥Ã¥·¥å¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¥Û¥í¥Û¥í¤ÈÊø¤ì¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¾Æ¤¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ª°ò¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾®ÇþÊ´¥Ù¡¼¥¹¤Î¾Æ¤¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£°ÂÇ¼°ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤é¤·¤¤´Å¤ß¤¬½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢¸åÌ£¤Ë¤Û¤ó¤Î¡Á¤ê¤È±öµ¤¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¤·¡¢¿©´¶¡¢É÷Ì£¤È¤â¤ËËþÂÅÙ¤ª¹â¤á¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
£ ¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³138±ß¡Ã86g¡Ã445kcal¡ÃÀµ±É¥Ç¥ê¥·¥£¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
É½ÌÌ¤Ï¤´¤ê¤´¤ê¤È¹Å¤á¤Ç¡¢¤«¤¸¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¡£¤´¤Ä¤¤¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Û¤É¶ì¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥³¥¢·Ï¤Î¥Ó¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¡£´Ö¿©¤ª¤ä¤Ä¤Ë¾ïÈ÷¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥»¥Ö¥ó¤ÎPB¤ª¤ä¤Ä¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥Á¥ç¥³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿ m(_ _)m
¢¨ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£