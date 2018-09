映画、テレビ、音楽ビデオ、その他メディアで発表された優れた振り付け(コレオグラフィー)を表彰する、第8回ワールド・コレオグラフィー・アワードのノミネーションが発表され、ヒュー・ジャックマン主演の映画『グレイテスト・ショーマン』、テレビドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」などがノミネートされた。

デジタルコンテンツ個人部門では、マリアン・ヒルの楽曲「ダウン」のダンス・ビデオのコレオグラフィーをしたHOKこと、小西北斗がノミネートされている。

授賞式は10月23日(現地時間)にビバリーヒルズで行われ、当日は、ダンスの様相を一変させた人に贈られるジョー・トレメイン・レガシー・アワードも授与されるとのこと。今年は、「グレイズ・アナトミー」のキャサリン・エイヴリー役で知られるデビー・アレンに贈られる。ダンサー、振付師、ブロードウェイ女優でもある彼女は、『フェーム』や「フェーム/青春の旅立ち」のリディア役で有名。ロサンゼルスのDADA(デビー・アレン・ダンス・アカデミー)の創設者でもある。

第8回ワールド・コレオグラフィー・アワードの映画、テレビ部門のノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■映画部門

『グレイテスト・ショーマン』 アシュレイ・ウォーレン

『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』エミリー・ゴールドブラム

『ディセンダント2』 ケニー・オルテガ、トニー・テスタ

『グレイテスト・ショーマン』(曲:ジ・アザー・サイド(原題)/ The Other Side) ダニエル・“クラウド”・カンポス、タマラ・レヴィンソン

『ブリング・イット・オン:ワールドワイド #チアースマック(原題)/ Bring It On:Worldwide #Cheersmack』 トニー・ゴンザレス、クリス・モス

■テレビドラマ部門

「クレイジー・エックス・ガールフレンド」 キャスリン・バーンズ

「THE FLASH/フラッシュ」 ザック・ウッドリー、ケリー・コンノ

「ザ・リアル・オニールズ(原題)/ The Real O’neals」 フレッド・タラックセン

「マーベラス・ミセス・メイゼル」 マルグリット・デリックス

「クレイジー・エックス・ガールフレンド」(別曲)キャスリン・バーンズ