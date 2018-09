9月27日都内にて、トリンプ・インターナショナル・ジャパンのプレミアムライン「FLORALE by Triumph(フロラーレ バイ トリンプ)」のグローバルイメージキャラクター来日記念イベントが開催され、世界的な女優として活躍するジュリアン・ムーアが登場した。

【写真を見る】スペシャルゲストの大地真央が、ジュリアン・ムーアと美の競演!

今回のイベント「CELEBRATE 18FW COLLECTION of FLORALE by Triumph」では、「FLORALE by Triumph」の2018年秋冬コレクションを紹介。さらに、スペシャルゲストとして出席した大地真央が、ジュリアン・ムーアと共にトークセッションを行った。

まずはMCから「女優という仕事の1番の魅力は?」との質問が飛び、ジュリアンは「女優という仕事は大好き。この仕事ができて幸運だと思っています。というのも、女優という仕事は、常に人のことを学べるからです。役を演じるときは『その人が何を考えているのか』というリサーチから始めたり。学びが止まることがありません」と回答。

「さまざまな役を演じてきたなかで1番印象的だったものは?」と問われると、「1つといわれると難しい(笑)。これまでいろいろなコラボレーションをしてきましたから。でも、ときには監督が私のために書いてきてくれた脚本があり、それにはやはり深い思い出があります。『エデンより彼方に』や『SAFE』という作品などです」と答えた。

その後、多くの女性にとって憧れの存在である2人に、「女性として輝くための秘訣は?」とマイクが向けられると、ジュリアンは「アハハハハ!」と大口を開けて大笑い。「大変興味深い質問。輝いているといっていただけて光栄です(笑)。やはり、女友達からのアドバイスは実践しています。どんなことをやっているのか、どんなものを食べているのか、というのを他の人に聞いて実践しているのです。他の人がいうことを頼りにしているんです。そして、運動なども楽しんでいますが、特に楽しんでいるのはヨガです。あとは、日光に当たらないこと。私のヘアスタイルを担当してくれている人も頼りにしていて、私の女友達みんなをその人のところに行かせています。綺麗になることを友達みんなと分かち合っています(笑)」と、さまざまな“美の秘訣”をざっくばらんに披露。

続いて大地は「ストレッチをすることと、やはり日に当たらないということ。私も出掛けるときは、本当にどこの人?というような恰好(笑)。あとは朝、自分のなかに何を摂り入れるか、というのは大切に考えていて、スムージーを飲んだりしています」と、気を付けていることを明かした。

さらに「影響を受けた女性は?」との質問には「母です」と即答したジュリアン。「これは少し辛い質問で泣けてきてしまうんですけど。母は素晴らしい人。20歳のときに私を生んでくれました」と、亡くなった母親を思い出し、目を潤ませるシーンもあった。

また「FLORALE by Triumph」のグローバルイメージキャラクターに起用されたことについては「大変驚きましたが、このような美しい製品、美しいキャンペーン、私たち女性のために作られたもの、そういうもののイメージキャラクターに選んでいただけたことを嬉しく思っています」と感想を述べたジュリアン。

「ランジェリーというのは、最も個人的でプライベートなもの。または、とても親しい人のためのものであるかもしれませんけど(笑)。自分が自信を持って美しいと思えるか、良いフィーリングになれるのかといったことは重視しています。自分への贈り物です」と、笑いを交えながら、ランジェリーへの思いも語っていた。(Movie Walker・取材・文/平井あゆみ)