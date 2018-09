『One Tree Hill』キャスト、ロケ地だったハリケーン被災地の復興支援に乗り出す

今月、米国南部に甚大な被害をもたらした大型ハリケーン「フローレンス」。先週、青春ドラマ『ドーソンズ・クリーク』で主人公ドーソンを演じたジェームズ・ヴァン・ダー・ビークが、未曾有の洪水に襲われたかつてのロケ地、ノースカロライナ州ウィルミントンへのチャリティをSNSで呼びかけていたことは当サイトでもお伝えした通り。この地にかける同じ想いを抱いているのが、やはりここで撮影を行った人気青春ドラマ『One Tree Hill』(以下『OTH』)のキャストたち。思い出の地の復興に向けて支援を行っていると米Entertainment Tonightが報じた。

『OTH』の多くのキャストがSNSで寄付&ボランティアについての情報を共有し、ドラマを愛してくれたファンにツリーヒル(ドラマの舞台である架空の町)の救助を呼びかけた。

ブルック役のソフィア・ブッシュもその一人。『OTH』の放送開始から15周年を迎えた9月23日に自身のInstagramを更新。「もし『OTH』を故郷のように感じてくれているのなら、どうか私たちと一緒に、フローレンスの被害を受けたカロライナの復興を支援する"#CapeFearlessChallenge"をサポートすることを考えてみて」と、ファンへ呼びかけた。

同日、ネイサン役のジェームズ・ラファティもInstagramに「『OTH』プレミアの15周年記念の日に愛を送ってくれてありがとう。あの頃のことを振り返ってみると、ノースカロライナのウィルミントンで撮影していたこと、それが大好きだったことを思い出すよ」と思いの丈を綴った。そして、特別な場所であるウィルミントンの人々が現在も辛い日々を過ごしていることに触れ、ソフィア同様に寄付を呼びかけている。

ペイトン役のヒラリー・バートンはノースカロライナ州の地図と"Love"の文字を描いたチャリティTシャツを着用している写真をInstagramに掲載。「ノースカロライナに愛を!! この素敵なTシャツが欲しい? ハリケーン・フローレンスの被災者を支援したい? 学校で一番クールな子になりたい?? その全てを叶えられるわ!」とチャリティTシャツを紹介し、売上金は全額寄付されると説明した。

また、フローレンスがウィルミントンに上陸する前の9月11日、ルーカスを演じていたチャド・マイケル・マーレイは、SNSでハリケーンへの警戒を呼びかけていた。

日本全土が自然災害の脅威にさらされた今年。世界中でこれ以上自然災害の犠牲が広がらないことを願わずにはいられない。(海外ドラマNAVI)

