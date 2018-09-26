投票で“ラーメン日本一”を決めるイベント開催! あの人気店ほか絶品ラーメン店が大集結

累計100万人超えの来場者数を記録し、150万食以上のラーメンを販売した人気グルメイベント「大つけ麺博」が10周年を迎え、記念企画「大つけ麺博10周年特別企画 日清ラ王 presents ラーメン日本一決定戦」を開催。

【ギャラリー】どれ食べる!? 参加ラーメン画像はこちら！

2018年10月4日（木）より開始されます。

今回出店するのは、エントリーした106店舗から事前にWeb投票で選ばれた、地域ブロックの代表店、合計36店舗。106店舗から事前にWeb投票で選ばれた、地域ブロックの代表店となっています！

【参戦店舗一覧】

〈第1陣〉10月4日(木)〜10月10日(水)

麺匠 たか松(京都府)／麺屋サマー太陽(沖縄県)／王者-23(徳島県)／蒙麺 火の豚(埼玉県)／だし廊 -DASHIRO-(宮城県)／ぶぶか(東京都)／自家製中華そば 麺の虜 牛の虜(山梨県)／中華蕎麦 時雨(神奈川県)／鬼そば藤谷(東京都)



〈第2陣〉10月11日(木)〜10月17日(水)

本家 第一 旭たかばし本店(京都府)／特級鶏蕎麦 龍介(茨城県)／頑者(埼玉県)／尾道ラーメン 喰海(広島県)／ラーメン工房 ふくや(大分県)／寿製麺 中華そば よしかわ(埼玉県)／麺道 夢幻(長野県)／麺屋なると 黒部店(富山県)／どストライク軒(大阪府)

〈第3陣〉10月18日(木)〜10月24日(水)

らーめんstyle JUNK STORY(大阪府)／つけ麺道 癒庵(山形県)／麺屋桐龍(埼玉県)／らーめん小僧(大阪府)／手打焔(栃木県)／超純水採麺天国屋(東京都)／新旬屋 本店(山形県)／信州鶏白湯 気むずかし家(長野県)／おいしい野菜を使ったみそらあめんのお店 すみれ津本店(三重県)

〈第4陣〉10月25日(木)〜10月31日(水)

肉玉そば おとど(千葉県)／札幌つけ麺 風來堂(北海道)／金澤濃厚中華そば 神仙(石川県)／Japanese Ramen Noodle Lab Q(北海道)／久留米ラーメン玄竜(福岡県)／中華蕎麦とみ田(千葉県)／らぁ麺屋 飯田商店(神奈川県)／博多純情らーめん Shin-Shin(福岡県)／らぁめん登里勝(三重県)

今回、優勝候補と言われている店が「中華蕎麦とみ田」。数々のラーメン賞を総ナメにし、過去の大つけ麺博日本一決定戦でも二年連続で王者に。千葉県松戸の店には、二時間待ちの行列が連日できる、絶対王者です。

そんな「中華蕎麦とみ田」を王者の座から引き釣り降ろそうとする名店達も多数出店。ライバル達との死闘も注目ポイントです！

【開催概要】

・イベント開催期間：2018年10月4日(木)〜10月31日(水)

・会場：新宿歌舞伎町 大久保公園特設会場

・料金：全店共通食券制 850円(1杯)