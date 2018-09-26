¥ß¥Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¼ýÏ¿ºî¡Ö»Ä¤ê15ËÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ê¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Ü¦Á¡Ë¡§¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÏ²Ì¡³¹Æ»
½éÂå¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÇÉü¹ï¤¹¤ë¡ÖPlayStation Classic¡×¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£2018Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´¤9980±ß¡£¥²¡¼¥àµ¡¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥ºÉü¹ï¥Ö¡¼¥à¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«......¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êÇ³ÎÁ¤òÃí¤¬¤ì¤¿·Á¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î¼ýÏ¿¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1994Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î³°¸«¤ä¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢³°È¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÂç¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤ÆÉü¹ï¤¹¤ë¡ÖPlayStation Classic¡×¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥½¥Õ¥È20ºîÉÊ¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³2Ç¯¤Ç¥ß¥Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¡¢¥Í¥ª¥¸¥ª¥ß¥Ë¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à°¦¹¥¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤º¤È¤â¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤·¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤è¤·¡¢²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¤è¤·¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤Î¥½¥Õ¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤«¤À¡ª ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¼ýÏ¿Á´¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ìÀÆ¤Ë²ò¶Ø¤»¤º¡¢Àè¤Ë5¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤ß²ò¶Ø¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤è¤Ê¡Á¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¼ýÏ¿ºî20ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼¡¤Î5¥¿¥¤¥È¥ë¡£
R4 -RIDGE RACER TYPE 4-JumpingFlash! ¥¢¥í¥ÏÃË¼ß¥Õ¥¡¥ó¥¡¼ÂçºîÀï¤Î´¬Å´·ý3¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼» ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¥¢¡¼¥à¥º
¤³¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡ÖFFVII¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê"¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë"¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À......¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Å´·ý3¤¬¤Ä¤¤¤Ë......¡×¤È¤«¡¢³Æ½ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÂê¤Î¡¢¡ÖPlayStation Classic¡×¤ËÆþ¤ë»Ä¤ê15ËÜ¤Ï¤É¤Î¥½¥Õ¥È¤«¡© ¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤¢¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¡Ö¥ª¥ì¤Î15ËÜ¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥ÁÍ½ÁÛÏÈ¡×¡Ü¡Ö´õË¾¤â¤³¤á¤ÆÏÈ¡×¤Î·×15ËÜ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¡¼¥«¡¼Ì¾¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö»þÉ½µ¡Ë
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¾ºî¡õÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂè1ÃÆ¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ä2°Ê¹ß¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤É¤ì¤«1ËÜ¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬......¥×¥ì¥¹¥ÆÈ¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´õË¾¤Ï¤ä¤Ï¤êÂè1ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ª
¡¦¥¢¡¼¥¯¥¶¥é¥Ã¥ÉII¡Ê1996Ç¯11·î1ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¢¡¼¥à¥º¡×¤¬Æþ¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤1996Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈRPG¡£Á°ºî¡Ê¡Ö¥¢¡¼¥¯¥¶¥é¥Ã¥É¡×¡Ë¤«¤é¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤·Ñ¤®¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢I¡¢II¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡©
¡¦¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê1996Ç¯12·î6ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍ·¤Ù¤ë"²»¥²¡¼"¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢º£¥ß¥Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊºîÉÊ¡£¤¤Ã¤ÈÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¯¡¼¡Ê1996Ç¯12·î6ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ìËÜ¡£
¡¦I.Q ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¥å¡¼¥Ö¡Ê1997Ç¯1·î31ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
3D¶õ´Ö¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤ò¼¡¡¹¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£¤¢¤Î¡ÖFFVII¡×¤ÈÆ±¤¸È¯ÇäÆü¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ïÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¡£¥Ñ¥º¥ëºîÉÊÏÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¼Ò¤Î¡ÖXI¡×¡Ê¥µ¥¤¡Ë¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÅª¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤«¡£
¡¦¥µ¥¬ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê1997Ç¯7·î11ÆüÈ¯Çä¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ë
Çä¤ì¤ËÇä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ÎRPG¡£¡ÖFFVII¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×°Ê³°¤Ë2ËÜ¤ÏÆþ¤ë¤È¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤Á¤é¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¼ýÏ¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å·Ñºî¤Î¡Ö¥µ¥¬¥Õ¥í¡×¤Ï¤¼¤Ò20Áª¤Î¤¦¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤ÎGOLF¡Ê1997Ç¯7·î17ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¤³¤Á¤é¤âÀâÌÀÉÔÍ×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡£Â³ÊÔ¤â½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ì¥¢¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤è¤êÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°Í·¤Ù¤ë¤·¡¢¼ÂÌ¾Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ïµ®½Å¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤½¤¦¡£
¡¦¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ê1997Ç¯12·î23ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥¸¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÂåÉ½³Ê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼Âºß¤Î¼Ö¤ÈµóÆ°¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖR4 -RIDGE RACER TYPE 4-¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê°ìËÜ¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥¿¥ë¥®¥¢¥½¥ê¥Ã¥É¡Ê1998Ç¯9·î3Æü¡¿¥³¥Ê¥ß¡Ë
¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ª¥Ê¡¼¥¸¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÀï½Ñ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÌ¾ºî¡£Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¾ºî¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Âè1ÃÆ......¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦À»·õÅÁÀâ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥Þ¥Ê¡Ê1999Ç¯7·î15ÆüÈ¯Çä¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ë
³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥É¥Ã¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡£¡ÖFF¡×¡Ö¥µ¥¬¡×¡ÖÀ»·õ¡×¤Ï90Ç¯Âå¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë3Âç¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂ¾¤Ë¤â¿Íµ¤ºî¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ë¤³¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤È¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤Îø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤È¤¥á¥â¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÏPC¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤«......¡Ê¤Ç¤â"¥ß¥ËPC¥¨¥ó¥¸¥ó"¤ÎÏÃ¤Ï¤µ¤é¤ËË¾¤ß¤¬Çö¤½¤¦¡Ë¡£¥×¥ì¥¹¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤È¤¥á¥â2¡×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2¡×¤ÏCD-ROM¤¬¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ°ìºîÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¥½¥¦¥ë¥¨¥Ã¥¸¡Ê1996Ç¯12·î20ÆüÈ¯Çä¡¿¥Ê¥à¥³¡Ë
3DÉð´ï³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ê¥à¥³¤Î³Ê¥²¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅ´·ý¡×¤¬ÂåÉ½ºî¡¢¤·¤«¤·°Ê¸å¡Ö¥½¥¦¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½ºß¤ËÂ³¤¯Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡Ö¥½¥¦¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¤Þ¤¿Âç¤¤¤¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î20Áª¤ËÆþ¤ë´ÓÏ¿¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¦¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óDASH ¹Ý¤ÎËÁ¸±¿´¡Ê1997Ç¯12·î12ÆüÈ¯Çä¡¿¥«¥×¥³¥ó¡Ë
¥ß¥Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÆ¤ÓÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥×¥ì¥¹¥Æ»þÂå¤ËÆþ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼´¶¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇö¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óDASH¡×¤Ï½¾Íè¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÀ¤«¤éÌ¾ºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤·¡ª
¡¦¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ê1999Ç¯7·î22ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°¤¬¥¥â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢¥ß¥Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ç¤ÎºÆ¸½¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÆÃÎãÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ä¤¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê´üÂÔ¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦moon¡Ê1997Ç¯10·î16ÆüÈ¯Çä¡¿¥¢¥¹¥¡¼¡Ë
¥é¥¹¥È¤Ï¥×¥ì¥¹¥Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢90Ç¯Âå¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÌ¾ºî¤È¤·¤Æ¾ï¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥²¡¼¥à¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÌ¤¥×¥ì¥¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¸Å²°¤µ¤ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥²¡¼¥à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÎÉü¹ï¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç......¤â¤·¤³¤ì¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤é´ñÀ×¥ì¥Ù¥ë¡£¤Ç¤â"´ñÀ×ÏÈ"¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤À¤±¤Ï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤°ìËÜ¡ª
¤½¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤¤¤«¤ËÌ¾ºî¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦......¤È¡¢¥¬¥Á¤Ç15ËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï"Æñ¤·¤¯¤Æ¤â¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡ª"¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¤ÎÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤«¾Ò²ð¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ömoon¡×¡¢°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÈÇ¸¢Åª¤Ê»ö¾ð¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¡Ê¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂÐÀï³ÊÆ®¡Ë¤È¤«¡¢Ä¶Ì¾ºî¤À¤±¤ÉÆ±¼ÒÄ¶¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ù¥¤¥°¥é¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ë¤È¤«¤âËÜÅö¤Ï¿ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿......¡ª ¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡£
²û¤«¤·¤Î¥×¥ì¥¹¥ÆºîÉÊ20¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï......
1994Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î³°¸«¤ä¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢³°È¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÂç¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤ÆÉü¹ï¤¹¤ë¡ÖPlayStation Classic¡×¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥½¥Õ¥È20ºîÉÊ¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³2Ç¯¤Ç¥ß¥Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¡¢¥Í¥ª¥¸¥ª¥ß¥Ë¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à°¦¹¥¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤º¤È¤â¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤·¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤è¤·¡¢²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¤è¤·¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤Î¥½¥Õ¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤«¤À¡ª ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¼ýÏ¿Á´¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ìÀÆ¤Ë²ò¶Ø¤»¤º¡¢Àè¤Ë5¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤ß²ò¶Ø¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤è¤Ê¡Á¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¼ýÏ¿ºî20ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼¡¤Î5¥¿¥¤¥È¥ë¡£
R4 -RIDGE RACER TYPE 4-JumpingFlash! ¥¢¥í¥ÏÃË¼ß¥Õ¥¡¥ó¥¡¼ÂçºîÀï¤Î´¬Å´·ý3¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼» ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¥¢¡¼¥à¥º
¤³¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡ÖFFVII¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê"¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë"¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À......¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Å´·ý3¤¬¤Ä¤¤¤Ë......¡×¤È¤«¡¢³Æ½ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î15ËÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿
¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÂê¤Î¡¢¡ÖPlayStation Classic¡×¤ËÆþ¤ë»Ä¤ê15ËÜ¤Ï¤É¤Î¥½¥Õ¥È¤«¡© ¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤¢¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¡Ö¥ª¥ì¤Î15ËÜ¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥ÁÍ½ÁÛÏÈ¡×¡Ü¡Ö´õË¾¤â¤³¤á¤ÆÏÈ¡×¤Î·×15ËÜ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¡¼¥«¡¼Ì¾¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö»þÉ½µ¡Ë
¡ÚÅö³Î¥¯¥é¥¹¡§10ËÜ¡Ê¥¬¥ÁÍ½ÁÛÏÈ¡Ë¡Û¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ê1996Ç¯3·î22ÆüÈ¯Çä¡¿¥«¥×¥³¥ó¡Ë
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¾ºî¡õÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂè1ÃÆ¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ä2°Ê¹ß¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤É¤ì¤«1ËÜ¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬......¥×¥ì¥¹¥ÆÈ¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´õË¾¤Ï¤ä¤Ï¤êÂè1ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ª
¡¦¥¢¡¼¥¯¥¶¥é¥Ã¥ÉII¡Ê1996Ç¯11·î1ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¢¡¼¥à¥º¡×¤¬Æþ¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤1996Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈRPG¡£Á°ºî¡Ê¡Ö¥¢¡¼¥¯¥¶¥é¥Ã¥É¡×¡Ë¤«¤é¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤·Ñ¤®¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢I¡¢II¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡©
¡¦¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê1996Ç¯12·î6ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍ·¤Ù¤ë"²»¥²¡¼"¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢º£¥ß¥Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊºîÉÊ¡£¤¤Ã¤ÈÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¯¡¼¡Ê1996Ç¯12·î6ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ìËÜ¡£
¡¦I.Q ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¥å¡¼¥Ö¡Ê1997Ç¯1·î31ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
3D¶õ´Ö¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤ò¼¡¡¹¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£¤¢¤Î¡ÖFFVII¡×¤ÈÆ±¤¸È¯ÇäÆü¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ïÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¡£¥Ñ¥º¥ëºîÉÊÏÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¼Ò¤Î¡ÖXI¡×¡Ê¥µ¥¤¡Ë¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÅª¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤«¡£
¡¦¥µ¥¬ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê1997Ç¯7·î11ÆüÈ¯Çä¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ë
Çä¤ì¤ËÇä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ÎRPG¡£¡ÖFFVII¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×°Ê³°¤Ë2ËÜ¤ÏÆþ¤ë¤È¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤Á¤é¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¼ýÏ¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å·Ñºî¤Î¡Ö¥µ¥¬¥Õ¥í¡×¤Ï¤¼¤Ò20Áª¤Î¤¦¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤ÎGOLF¡Ê1997Ç¯7·î17ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¤³¤Á¤é¤âÀâÌÀÉÔÍ×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡£Â³ÊÔ¤â½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ì¥¢¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤è¤êÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°Í·¤Ù¤ë¤·¡¢¼ÂÌ¾Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ïµ®½Å¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤½¤¦¡£
¡¦¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ê1997Ç¯12·î23ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥¸¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÂåÉ½³Ê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼Âºß¤Î¼Ö¤ÈµóÆ°¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖR4 -RIDGE RACER TYPE 4-¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê°ìËÜ¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥¿¥ë¥®¥¢¥½¥ê¥Ã¥É¡Ê1998Ç¯9·î3Æü¡¿¥³¥Ê¥ß¡Ë
¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ª¥Ê¡¼¥¸¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÀï½Ñ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÌ¾ºî¡£Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¾ºî¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Âè1ÃÆ......¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦À»·õÅÁÀâ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥Þ¥Ê¡Ê1999Ç¯7·î15ÆüÈ¯Çä¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ë
³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥É¥Ã¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡£¡ÖFF¡×¡Ö¥µ¥¬¡×¡ÖÀ»·õ¡×¤Ï90Ç¯Âå¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë3Âç¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂ¾¤Ë¤â¿Íµ¤ºî¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ë¤³¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤È¡£
¡Ú¤ä¤äË¾¤ßÇö¡©¥¯¥é¥¹¡§5ËÜ¡Ê´õË¾¤â¤³¤á¤ÆÏÈ¡Ë¡Û¡¦¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Áforever with you¡Á¡Ê1995Ç¯10·î13ÆüÈ¯Çä¡¿¥³¥Ê¥ß¡Ë
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤Îø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤È¤¥á¥â¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÏPC¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤«......¡Ê¤Ç¤â"¥ß¥ËPC¥¨¥ó¥¸¥ó"¤ÎÏÃ¤Ï¤µ¤é¤ËË¾¤ß¤¬Çö¤½¤¦¡Ë¡£¥×¥ì¥¹¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤È¤¥á¥â2¡×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2¡×¤ÏCD-ROM¤¬¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ°ìºîÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¥½¥¦¥ë¥¨¥Ã¥¸¡Ê1996Ç¯12·î20ÆüÈ¯Çä¡¿¥Ê¥à¥³¡Ë
3DÉð´ï³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ê¥à¥³¤Î³Ê¥²¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅ´·ý¡×¤¬ÂåÉ½ºî¡¢¤·¤«¤·°Ê¸å¡Ö¥½¥¦¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½ºß¤ËÂ³¤¯Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡Ö¥½¥¦¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¤Þ¤¿Âç¤¤¤¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î20Áª¤ËÆþ¤ë´ÓÏ¿¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¦¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óDASH ¹Ý¤ÎËÁ¸±¿´¡Ê1997Ç¯12·î12ÆüÈ¯Çä¡¿¥«¥×¥³¥ó¡Ë
¥ß¥Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÆ¤ÓÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥×¥ì¥¹¥Æ»þÂå¤ËÆþ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼´¶¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇö¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óDASH¡×¤Ï½¾Íè¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÀ¤«¤éÌ¾ºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤·¡ª
¡¦¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ê1999Ç¯7·î22ÆüÈ¯Çä¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°¤¬¥¥â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢¥ß¥Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ç¤ÎºÆ¸½¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÆÃÎãÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ä¤¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê´üÂÔ¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦moon¡Ê1997Ç¯10·î16ÆüÈ¯Çä¡¿¥¢¥¹¥¡¼¡Ë
¥é¥¹¥È¤Ï¥×¥ì¥¹¥Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢90Ç¯Âå¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÌ¾ºî¤È¤·¤Æ¾ï¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥²¡¼¥à¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÌ¤¥×¥ì¥¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¸Å²°¤µ¤ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥²¡¼¥à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÎÉü¹ï¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç......¤â¤·¤³¤ì¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤é´ñÀ×¥ì¥Ù¥ë¡£¤Ç¤â"´ñÀ×ÏÈ"¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤À¤±¤Ï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤°ìËÜ¡ª
¼¡ÅÀ¤ËÍî¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¤ÎÏÃ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤¿¤¤¤±¤É......
¤½¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤¤¤«¤ËÌ¾ºî¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦......¤È¡¢¥¬¥Á¤Ç15ËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï"Æñ¤·¤¯¤Æ¤â¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡ª"¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¤ÎÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤«¾Ò²ð¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ömoon¡×¡¢°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÈÇ¸¢Åª¤Ê»ö¾ð¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¡Ê¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂÐÀï³ÊÆ®¡Ë¤È¤«¡¢Ä¶Ì¾ºî¤À¤±¤ÉÆ±¼ÒÄ¶¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ù¥¤¥°¥é¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ë¤È¤«¤âËÜÅö¤Ï¿ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿......¡ª ¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡£