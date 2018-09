第31回東京国際映画祭にて、『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System「Case.1 罪と罰」「Case.2 First Guardian」』が特別招待作品として出品することが決定した。

人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメーション「PSYCHO-PASS サイコパス」。2012年のTVアニメ放送開始より、アニメファンのみならず幅広い層で大きな話題を呼んだ。

2018年3月実施フジテレビ“ノイタミナ”発表会にて「PSYCHO-PASS サイコパス」Next Project始動が発表され、5人の主要キャラクター、霜月×宜野座、須郷×征陸、狡噛にフォーカスした劇場アニメ3作品が、2019年1月に連続公開となる。

2018年10月25日(木)〜11月3日(土・祝)の期間にて、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズ、EXシアター六本木、ミッドタウン日比谷ほか会場で開催される第31回東京国際映画祭。10月25日(木)実施のオープニングイベントレッドカーペットでは、関智一(狡噛慎也役)、野島健児(宜野座伸元役)、東地宏樹(須郷徹平役)、塩谷直義監督の登壇が決定している。上映会のチケットは9月26 日(水)より東京国際映画祭公式サイトにて応募開始となる。

第31回東京国際映画祭は2018年10月25日(木)〜11月3日(土・祝)に開催

会場:六本木ヒルズ、EXシアター六本木、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場ほか

公式サイト:2018.tiff-jp.net/

