by rawpixelオレンジジュースやその他、甘いものの飲食前に練り歯磨きを使うと、通常よりも味が悪く感じることを、科学や技術などのニュースを扱うLive Scienceが報じています。Why Does OJ Taste Bad After You Brush Your Teeth?https://www.livescience.com/63601-why-oj-tastes-bad-after-toothpaste.htmlハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院の栄養学の教授であるガイ・クロスビー氏によると、これは味覚受容体である味蕾に対して、練り歯磨きに含まれているラウリル硫酸ナトリウムが影響を与えるためだとのこと。by Travis Rigel Lukas Hornung「味」は、食物から出た特定の形状の分子が、それに対応した形状の味覚受容体と結び付くことで感じられるものです。たとえば、苦いものを食べると、口の中に「苦味」の分子が広がります。これが苦味受容体と結び付つくと、一連の神経信号が脳に送られて、「苦い」と感じます。しかし、ラウリル硫酸ナトリウムはこの結びつきを壊してしまいます。クロスビー氏によれば、ラウリル硫酸ナトリウムを口に入れた後は、スクロースの甘味や塩化ナトリウムの塩辛さ、トニックウォーターに使われるキニーネの苦味が減少する一方、クエン酸の苦味が増幅されるとのこと。オレンジにはクエン酸由来の苦味があるので、オレンジジュースは飲みやすくするために砂糖を混ぜていることがありますが、歯磨きをすると、この「甘味」を感じる受容体の働きが妨げられ、一方で、クエン酸由来の苦味は強く感じられるようになるため、味が悪くなったように思えるというわけです。ただし、このラウリル硫酸ナトリウムの働きはごく一時的なものであり、また、唾液によって洗い流されてしまうとのこと。もしオレンジジュースを含む朝食メニューを摂る前に歯磨きをする習慣がある人は、歯を磨いた後にシャワーを浴びるなどしていったん時間をおいてからオレンジジュースを飲むようにするするか、ほかの食べ物を食べてからオレンジジュースを飲むようにすれば、正常な味覚でジュースを味わえるとのことです。by John Morton