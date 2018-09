アメリカの地下鉄車内で、他の乗客たちに絡む上半身裸の男。

激しく興奮しており、今にも暴力沙汰になりそうな緊迫した状況の中……。

争いを収めるヒーローが登場しました。

Asshole on the train wants a fight.

Bully on train gets chocked out by marine! - YouTube



「オラオラ、やんのか?」とケンカを売る裸の男。



すると背後から!?



屈強な男が!

がっちりとスイーパーホールドを決め……。

騒いでいた男は気を失いました。

完全に無力化。

男が回復すると、足で踏みつけて「そのままにしていろ」と押さえつけます。

大事になることなく電車の中に平和が戻りました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●これは「プレイヤー3」がゲームに乱入した状態だ。



↑プレイヤー2は退場した。



●最高なのは、最初の男だけでも十分なんとかそのイキってる男をやっつけられそうなこと。そこへ特殊部隊の軍人がやってきて眠らせるんだ。



↑自転車の男もそれを使う準備はできていたようだ。最後にカメラで映し出されたときはもう持ち上げていなかった。



↑その男はうちのジムのトレーナーだよ。動画を見るまで気づかなかったが、ロサンゼルスのレジェンドでビーストだよ。



↑それにセクシーだ。



●最初にアクションを起こすと考えたのは自転車の男だったよ。予想外だった。



↑うん、自転車を投げるのかと思った。



●最初、その男が自分で自分の首に腕を回しているのかと思った。



●名もなきライダー! 今こそお前のチャンスだ!



●シャツを脱ぐ者は負ける。



●誰かもっと詳しいことはわかる? このおかしな男の精神は大丈夫かい? 麻薬か何かやってるのかい?



↑この男が間違いなくひどい奴であることは前提で言うが、誰も理由なくひどい奴になるわけではない。この男は自分のホームタウンを半分思い出させる。貧困+麻薬+文化だ。金がない限り価値もないんだ。

この男はひどい奴さ、だが、かわいそうにも思えるね。そういう男に成長するってのは子ども時代もひどい環境だったのだろう。



↑彼も人間だからな。この男は人を傷つけたがっているが屈服させられるべき。そしてこの男は助けも必要である。



↑このスリーパーホールドをした男を覚えているよ。ニュースになっていた。本人は自分を普通の男だと言っていた。こういうのに出くわしたことはないが、介入しなければいけないと思ったそうだ。そして一夜でヒーローになっていた。



●これはワイルドだな。どの瞬間も気に入ったよ。一気にノックダウンして足で胸をカジュアルに押さえこんで「そのままでいろ」と言ってのけた。なんてこった。



↑彼は窒息させたが、殴り倒すよりダメージが少ない。



↑どうやって、締める腕を止めるべきポイントがわかったんだろう。数秒長いだけでダメージが出そう。



↑これは窒息させているわけではない。首の両側にプレッシャーをかけて脳に血流が行くのを止めている。男がふにゃっとなったら気を失うのでストップするんだ。続けると脳に損傷が出る。



↑これをやっていたやつがいて、3分して相手を殺していたよ。



●自分のお気に入りのパートは、そいつは首を守るのではなく、ポールをつかんで立っていようとしたこと。多分それで自分が窒息するのを手伝っていることになった。



●きっと「しーっ、おねんねの時間だぜ」とか言ってるんだな。



↑動画では「そのままでいろ」と言っている。バットマンか何かかよ。



●正義の鉄槌が下された気がした。



●酔っ払いを窒息させてはいけない。人はよくそれで死ぬ。



↑パンチでも結構死ぬ。多分これが一番安全な方法だったと思う。



●ライフハック:近くに静かで腕のもりもりした巨大なタイメックスの時計をしている男がいるときは愚かなことをしてはいけない、彼に眠らされるかもしれない。



●なんてこった、その男はデカいな。



男の言動や行動からは、麻薬か何かをしてハイになっていたのではないかとの意見が多くありました。

静かに電車に乗っている人にとってはたまりませんが、頼もしいヒーローが同乗していたおかげで、あっけなくトラブル解決に向かうこととなりました。